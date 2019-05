Star Wars: The Rise of Skywalker, il titolo internazionale conterrebbe un nuovo indizio

Paese che vai, titolo che trovi. Il titolo internazionale di Star Wars: The Rise of Skywalker, nella versione polacca, conterrebbe un nuovo indizio sul contenuto del film.

Poche settimane fa la Star Wars Celebration ha svelato il titolo ufficiale e il trailer di Star Wars: Episodio 9, per la gioia dei fan che da allora si lambiccano per capire come si concluderà la saga degli Skywalker. A quanto pare, il titolo del film svelato da Disney e Lucasfilm conterrebbe un significato segreto. Nel trailer udiamo la voce di una figura del passato, Palpatine, uno dei principali villain del franchise. Adesso, grazie alla versione polacca di un poster di Star Wars 9, scopriamo che il titolo del film, in Polonia, è stato tradotto in modo diverso fornendo un'interessante informazione.

So they finally revealed the title of episode IX in my language (polish). In direct translation it means "Star Wars: Skywalker Resurrection". I wonder if it has any hidden meaning behind. pic.twitter.com/ZtwcmUuptO — ecco500 (@ecco5000) April 26, 2019

Secondo l'utente di Twitter @ecco5000, Star Wars: The Rise of Skywalker è stato tradotto come "La resurrezione di Skywalker". Se confermata, questa scelta potrebbe significare il ritorno di un vecchio Skywalker, Luke o addirittura Anakin (Darth Vader), che potremmo rivedere in carne ed ossa o sotto forma di fantasma. Questa per adesso è solo una speculazione, visto che non vi sono dettagli ufficiali sulla trama di Star Wars: The Rise of Skywalker, ma le aspettative dei fan crescono giorno dopo giorno.

Sappiamo che il film dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo gli eventi di Star Wars: Gli ultimi Jedi, inoltre il primo trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker mostra gli eroi intenti a vistare quelli che sembrano i resti della Death Star e svela il ritorno, in qualche forma, dell'Imperatore Palpatine.

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema il 20 dicembre.