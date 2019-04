Star Wars: The Rise of Skywalker, ecco come George Lucas ha collaborato al film!

A quanto pare George Lucas ha dato diversi consigli a J.J. Abrams per Star Wars: The Rise of Skywalker, compresi quelli sul ritorno di Palpatine.

Dopo l'arrivo del teaser di Star Wars: The Rise of Skywalker, J.J. Abrams ha svelato che per coinvolgere il terribile Palpatine nel film è arrivato l'aiuto di George Lucas, creatore della saga originale!

Alla fine del trailer, infatti, arriva una sorpresa per tutti gli appassionati: nelle nostre orecchie risuona la risata malefica dell'Imperatore Palpatine, una fredda risata che ha provocato brividi in tutti i fan storici del franchise. J.J. Abrams, durante la Star Wars Celebration di Chicago, ha svelato che per far tornare questo personaggio come si deve, ha chiesto aiuto proprio a George Lucas:

"Questo film è stato una vera e propria sfida, quella di prendere otto film e dare una conclusione a tre trilogie consecutive, quindi abbiamo dovuto capire bene quale fosse la storia più importante. Abbiamo parlato e abbiamo incontrato anche George Lucas prima di scrivere la sceneggiatura. Il materiale è vasto e abbiamo dovuto chiederci 'Come possiamo concluderlo?'. Deve funzionare come film a sé stante, deve essere sorprendente, divertente e comprensibile."

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Qualche mese fa si era parlato del coinvolgimento di Lucas nell'Episodio IX e J.J. Abrams l'ha confermato. Non ha dichiarato apertamente che c'è lui dietro il ritorno di Palpatine, ma il fatto che il regista abbia nominato il creatore di Star Wars proprio quando si parlava, durante l'intervista, dell'Imperatore, lo fa pensare come scenario possibile.

L'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars, Star Wars: The Rise of Skywalker, arriverà al cinema in Italia il 18 dicembre 2019. Nel cast del nono episodio della saga torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson al timone, J.J. Abrams torna a dirigere Star Wars: Episode IX e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

