Star Wars: The Rise of Skywalker, il titolo anticipato già nel 2012?

Un utente di Twitter avrebbe indovinato il titolo di Star Wars: The Rise of Skywalker prima ancora che iniziassero le riprese della trilogia.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Il titolo di Star Wars: The Rise of Skywalker, sarebbe stato indovinato da un utente di Twitter prima ancora che iniziassero le riprese della terza trilogia.

Negli ultimi giorni, infatti, è stato ripescato sui social un tweet di tale Gabriel Garcia (@GabbyG41), che aveva postato il seguente messaggio: "Star Wars Episodio 7 The Rise of Skywalker. L'Imperatore è ancora vivo." Al netto della profezia sbagliata sul numero del film (si tratta dell'Episodio IX, non VII), il post è abbastanza clamoroso, soprattutto se si considera la data di pubblicazione, nei proverbiali tempi non sospetti: 22 novembre 2012.

Star Wars Episode 7 The Rise of Skywalker. The Emperor lives. — Gabriel Garcia (@GabbyG41) 22 novembre 2012

Il post risale quindi a circa un mese dopo l'annuncio dell'acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, quando si sapeva solo che sarebbe stata realizzata una nuova trilogia. Mancavano ancora diversi mesi prima dell'ingaggio di J.J. Abrams come regista per Star Wars: Il risveglio della forza (e successivamente anche per Star Wars: The Rise of Skywalker), e più di un anno prima della conferma del ritorno dei protagonisti della prima trilogia. Quanto al ritorno in scena di Sheev Palpatine, l'annuncio è arrivato proprio con l'uscita del teaser dell'Episodio IX - qui il nostro commento al trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker - dove sentiamo la sua celebre risata (Abrams ha poi confermato che Ian McDiarmid era presente sul set senza che la stampa se ne accorgesse).

Ovviamente non mancano commenti "postumi" sui numeri vincenti al lotto e situazioni simili, ma difficilmente l'autore potrà godere appieno del successo di quella modesta profezia di quasi sette anni fa: è infatti dalla primavera del 2013 che non è più attivo su Twitter. Ma possiamo immaginare che abbia almeno abbozzato un sorriso tre giorni fa, quando il titolo del prossimo film di Star Wars è stato svelato al mondo intero. Film che, ricordiamo, uscirà nelle sale a dicembre, e sarà l'ultimo lungometraggio del franchise per un paio d'anni, nonché il capitolo finale dedicato alla famiglia Skywalker.