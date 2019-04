Star Wars: The Rise of Skywalker, la citazione ad Alfred Hitchcock nel trailer!

I fan di Star Wars: The Rise of Skywalker hanno notato una somiglianza tra una scena del trailer e Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock...

Star Wars: The Rise of Skywalker è stato presentato ufficialmente con il primo teaser e molti fan hanno trovato una somiglianza con Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock!

Nel grande classico degli anni '50, Cary Grant è un pubblicitario che viene coinvolto in una strana storia. La Cia ha bisogno di un uomo che depisti un'organizzazione criminale e copra un suo agente. Senza saperlo Roger Thornhill (Cary Grant per appunto) entra in questo gioco delle parti e diviene l'uomo più ricercato d'America. Accusato di assassinio, fugge senza tregua e sulla sua strada incontra Eve Kendall, una misteriosa bellissima donna, che prima lo aiuta e poi si scopre essere l'amante del capo della "mala" James Mason. Fra pirotecniche situazioni, Roger Thornhill attraversa l'America fino ad arrivare al monte Rushmore, famoso per i presidenti scolpiti nella roccia, dove si svolgerà la sfida finale.

Una di queste situazioni prevede l'iconico 'scontro' tra Cary Grant e un aereo che prova a spaventarlo in mezzo a un campo di grano. Ed è proprio questo tratto di Intrigo internazionale quello che molti fan hanno rivisto nella scena di Rey nel trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker:

'North by Northwest' (1959) // 'Star Wars: The Rise of Skywalker' (2019) pic.twitter.com/O5L1t9fWpy — Dharma Bhagalia (@Kloppholic) April 12, 2019

L'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars arriverà al cinema in Italia il 18 dicembre 2019. Nel cast del nono episodio della saga torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson al timone, J.J. Abrams torna a dirigere Star Wars: Episode IX e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

