Star Wars: The Bad Batch, Disney+ rinnova la serie per una terza e ultima stagione

Un'altra serie tv di Star Wars targata Disney+ ha ottenuto il rinnovo per un'ulteriore stagione, ein questo caso anche ultima: The Bad Batch.

Star Wars: The Bad Batch andrà avanti ancora per un po'. Durante la Star Wars Celebration di Londra è infatti stato annunciato che la serie animata del 2021 è stata rinnovata da Disney+ per una terza e ultima stagione.

Quello appena terminato è stato un week-end ricco di annunci per i fan di Star Wars, che ora si ritrovano con tre nuovi film in arrivo e tanti contenuti e anticipazioni relativi ai progetti già noti.

Star Wars, in arrivo nuovi film di Dave Filoni, James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy: torna Daisy Ridley

E se sul piano cinematografico c'è tanto da dire, quello televisivo non è certo da meno, con parecchi titoli già in sviluppo e ancora da realizzare.

Tra questi vi è anche una nuova stagione di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata che segue le avventure della Clone Force 99, un'unità d'élite di Clone Trooper.

Lo show ha dunque ottenuto il rinnovo per un'ulteriore stagione, portandolo a quota 3, dove tuttavia si fermerà.

Come riporta anche Collider, l'annuncio parlava di "stagione finale".

Vedremo quindi come si concluderà The Bad Batch, e se il finale renderà giustizia alla serie (e lascerà spazio per degli "incastri" con altri progetti ambientati nel mondo di Star Wars).