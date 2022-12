Star Wars: The Acolyte, Margarita Levieva si aggiunge al cast della nuova serie Disney+

Nella galassia lontana lontana di Star Wars: The Acolyte approda anche Margarita Levieva. L'attrice di Revenge e The Deuce sarà una guest star nella nuova serie targata Disney+.

Nuovi volti si aggiungono al mystert-thriller The Acolyte, il nuovo show di Disney+ ambientato nell'universo di Star Wars.

Questa volta la prescelta è Margarita Levieva, che abbiamo già visto nella serie HBO The Deuce e nello show di ABC Revenge, nonché più recentemente come protagonista della serie Netflix Venne dal freddo.

Secondo Deadline, l'attrice avrebbe ottenuto un ruolo da guest star in The Acolyte, la serie di Star Wars ideata, scritta e prodotta da Leslye Headland e attualmente in fase di riprese nel Regno Unito. Tuttavia, non è ancora noto sapere quale personaggio porterà sullo schermo.

Come spiega il sito, Lo show "condurrà gli spettatori in una galassia di ambigui segreti e poteri emergenti dal lato oscuro in quelli che furono gli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Una ex-Padawan si riunirà al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che si ritroveranno a dover confrontare sono più sinistre di quanto anticipato".

Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg protagonista della nuova serie

Leviva andrà dunque ad aggiungersi ad un cast guidato da Amandla Stenberg e composto da Manny Jacinto, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss, oltre alle più recenti aggiunte Jodie Turner Smith e Dafne Keen.