Star Wars: The Acolyte, ecco quando la serie arriverà su Disney+

The Acolyte, la nuova serie di Star Wars ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, arriverà quest'estate su Disney+.

The Acolyte, la nuova serie di Leslye Headland ambientata nell'Alta Repubblica, è uno dei capitoli di Star Wars più attesi e forse abbiamo finalmente un'idea di quando potremo vedere la serie su Disney+. Pur non avendo una data precisa, Collider riporta che The Acolyte debutterà sulla piattaforma streaming quest'estate.

Sebbene si sappia ancora poco della nuova serie di Star Wars, lo scooper Daniel Richtman ha recentemente condiviso alcune nuove informazioni sullo show e suoi protagonisti Amandla Stenberg e Manny Jacinto. Inoltre pare che la Lucasfilm stia pianificando più stagioni per The Acolyte.

Nel cast di The Acolyte troviamo Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Daphne Keen, Charlie Bonnet, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.