Star Wars The Acolyte: sta per essere annunciata la Stagione 2? Non esattamente

Nella prima stagione, The Acolyte ha bruciato decisamente le tappe con gli ultimi episodi che hanno avuto a dir poco un ritmo incalzante.

Molti dei personaggi principali sono rimasti uccisi, compresi parecchi Jedi, e le sorti dei due personaggi principali, interpretati da Amandla Stenberg, sono state completamente ribaltate rimescolando le carte in tavola per la possibile seconda stagione. Ma cos'ha in serbo la creatrice Leslye Headland per i nuovi episodi? Beh, per prima cosa deve arrivare il rinnovo da parte di Lucasfilm.

Quando Entertainment Weekly le ha chiesto cosa avesse sentito dire in termini di una seconda stagione di The Acolyte, la Headland ha usato entrambe le mani per mimare un grande zero. "Niente", ha poi aggiunto.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

Questo significa che persino l'autrice di questa prima serie Star Wars in live-action ambientata nell'era dell'Alta Repubblica se ne sta seduta in attesa di notizie da Lucasfilm e Disney? Sostanzialmente sì, ma non è necessariamente una cosa negativa.

"Bisogna prendersi una pausa", ha aggiunto Headland. "Soprattutto dopo una cosa del genere. Non so nemmeno per quanti anni il mio cervello abbia continuato a pensare a Star Wars e a The Acolyte - risolvendo continuamente problemi, pensando continuamente a questo. È molto strano trovarsi ora in un momento in cui non ho bisogno di farlo. Dico sempre agli scrittori in erba: 'La cosa più importante che potete fare è sedervi e non fare nulla. Perché nel momento in cui iniziate a costruire una storia, vi stresserete, e la storia non può iniziare in quel modo'".

Sebbene la Headland si stia godendo una pausa (speriamo solo temporanea) dal ritmo incessante della produzione e dalla pressione che ne è derivata, non può fare a meno di creare una storia futura nella sua testa. "Il mio cervello lo sta ancora facendo", ha detto ridendo. "È quasi come quando si corre, non ci si può fermare, non si può spegnere".