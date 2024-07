Star Wars: The Acolyte, un attore anticipa un potenziale romance nella Stagione 2

The Acolyte: La seguace è terminata questa settimana su Disney+ e molti fan sono ansiosi di vedere annunciata la seconda stagione.

Il finale, in particolare, è stato ricco di colpi di scena e ha già suggerito che un potenziale romance potrebbe essere al centro della narrazione degli episodi successivi, qualora dovesse giungere la conferma di un rinnovo.

The Acolyte si è conclusa con la partenza di Osha (Amandla Stenberg) per l'addestramento con Qimir, alias lo Straniero (Manny Jacinto). Nonostante il fatto che Qimir abbia fatto cose piuttosto brutte nel corso della stagione, molti fan sono già proiettati verso una storia d'amore tra i due. Su queste pagine la nostra recensione del finale della serie.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

I sostenitori di "Oshamir" si sono sentiti molto soddisfatti quando la serie si è finita con il duo insieme, soprattutto considerando che Qimir prende nella sua la mano di Osha in modo piuttosto romantico nella sequenza conclusiva. Anche se la seconda stagione non è stata confermata, Jacinto ha fatto intendere che qualcosa del genere potrebbe essere affrontato.

"Nelle fan art che ho visto, c'è una buona parte che implica... qualcosa tra Osha e lo Straniero", ha dichiarato Jacinto a GQ. "È qualcosa che le persone, credo, desiderano da tempo in questo genere, o almeno in questo franchise, e mi piace che si stiano concentrando su questo aspetto e lo stiano incoraggiando. Quindi penso che la gente faccia bene ad aspettarsi di più su questo argomento. Se la gente lo vorrà, potremo esplorarlo in una stagione successiva".

Nonostante le parole di Jacinto, la showrunner e creatrice di The Acolyte Leslye Headland ha recentemente dichiarato a IndieWire che Osha e Qimir sono probabilmente "condannati". "Anche se [Osha e Qimir] sono lì in piedi, come se guardassero il tramonto, pronti a conquistare il mondo, la tragedia è che sappiamo già che non lo faranno", ha spiegato Headland.

"Sappiamo che possono essercene solo due. Sappiamo che Plagueis è lì. Sappiamo loro due sono condannati in qualche modo. Quindi per me è una tragedia agrodolce, questo finale premonitore. Ma questo è dovuto al fatto che io conosco la stirpe dei Sith e tutte queste altre cose, mentre penso che un altro tipo di pubblico penserà che si metteranno insieme".