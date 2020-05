Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, in arrivo un'esperienza in realtà virtuale

ILMxLAB e Oculus sono al lavoro su Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, una nuova esperienza in realtà virtuale.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge è il titolo della nuova esperienza in realtà virtuale attualmente in fase di sviluppo ambientato nell'universo della saga stallare. Al lavoro sul progetto ci sono ILMxLAB, che si occupa all'interno della Lucasfilm dell'"intrattenimento immersivo", e gli specialisti di Oculus.

Secondo quanto dichiarato nel post ufficiale con cui si annuncia il lavoro in corso, Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge sarà una storia originale che comprende numerosi stili di gioco e opzioni per quanto riguarda la difficoltà. L'obiettivo è di realizzare un'esperienza in realtà virtuale rivolta a numerosi tipi di giocatore.

Scott Trowbridge di Walt Disney Imagineering ha dichiarato che il nuovo progetto sarà un'"estensione della narrazione di Star Wars: Galaxy's Edge" e si basa sull'area che ha ridefinito "ciò che può essere un'esperienza in un parco Disney".

Le attrazioni di Star Wars: Galaxy's Edge a Disneyland e Walt Disney World hanno aperto i battenti un anno fa e hanno conquistato i fan della saga stellare.

La storia sarà ambientata tra gli eventi di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sul pianeta Batuu e permetterà ai fan e ai giocatori che amano la realtà virtuale di esplorare la galassia di Star Wars in modo inedito attraverso delle avventure completamente nuove e interattive.

Mike Verdu, responsabile dei contenuti di Facebook (che ha il controllo di Oculus), ha dichiarato: "Siamo veramente felici di collaborare nuovamente con ILMxLAB in occasione di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. La realtà virtuale è un mezzo incredibilmente potente per quanto riguarda la narrazione e questa esperienza immergerà i fan in un'avventura profonda ed elettrizzante all'interno della galassia di Star Wars, mentre vengono trasportati in luoghi impossibili attraverso il potere della realtà virtuale".