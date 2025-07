Star Wars, svelati i titoli di lavorazione dei nuovi film di Shawn Levy e Taika Waititi

Due dei prossimi film di Star Wars, attualmente in fase di sviluppo, hanno ricevuto aggiornamenti significativi: si tratta del progetto di Shawn Levy, ora intitolato Starfighter, e di quello diretto da Taika Waititi, ancora senza data d'uscita ufficiale. Entrambi i titoli rientrano nel nuovo corso del franchise gestito da Lucasfilm, che punta su storie originali e personaggi inediti.

Il film di Shawn Levy ha un titolo ufficiale e una finestra di produzione

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il film di Shawn Levy si intitolerà ufficialmente Star Wars: Starfighter. La produzione partirà nel mese di settembre a Londra e si concluderà entro dicembre. Inizialmente conosciuto con il titolo provvisorio Kyber Mist, il progetto sarà realizzato sotto la denominazione di produzione Blue Mist Productions.

Il cast confermato include Ryan Gosling e Mia Goth, protagonisti di quella che viene descritta come un'avventura stand-alone, ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Secondo fonti vicine alla produzione, si tratterà di una storia completamente nuova, con personaggi mai visti prima e ambientazioni che il pubblico non ha ancora esplorato sul grande schermo.

Il progetto di Taika Waititi riceve un titolo provvisorio dopo anni di silenzio

Anche il film di Taika Waititi, in fase di sviluppo da diversi anni, ha fatto un piccolo ma significativo passo avanti. Il titolo di lavorazione scelto per il progetto è Cosmic Doom, mentre il nome in codice della produzione sarà Ghost Truck 6. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla trama o sui personaggi, ma la sceneggiatura è firmata da Tony McNamara, candidato all'Oscar per La favorita.

Nonostante il lungo silenzio sul progetto, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha ribadito più volte la sua fiducia nel lavoro di Waititi: "Taika è nel tempo di Taika... Quando sarà pronto, lo faremo. E sarà un grande film di Star Wars".

Attualmente, Star Wars: Starfighter è previsto per l'uscita nelle sale il 28 maggio 2027, mentre il progetto di Waititi rimane senza una data definita. Tuttavia, la recente scoperta dei titoli di lavorazione indica che entrambi i film sono ancora vivi e in fase di sviluppo attivo, con Lucasfilm che punta a rinnovare l'universo narrativo della saga attraverso storie originali e sguardi autoriali.