Johnny Blaze o Danny Ketch? Il mistero sul Ghost Rider di Ryan Gosling nel MCU

L'annuncio è arrivato, ma il dettaglio più atteso dai fan Marvel resta ancora senza risposta: quale Ghost Rider interpreterà Ryan Gosling nel nuovo film del MCU? I Marvel Studios hanno confermato che l'attore sarà il protagonista del nuovo film standalone, con Shawn Levy alla regia e un'uscita prevista nel 2028. Tuttavia nessuno sa ancora quale versione del personaggio arriverà sul grande schermo.

La domanda principale riguarda due nomi che i fan conoscono molto bene: Johnny Blaze e Danny Ketch, due delle incarnazioni più importanti di Ghost Rider nei fumetti Marvel.

Johnny Blaze: il Ghost Rider più famoso anche al cinema

Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Nicolas Cage in una scena del film

Quando si parla di Ghost Rider, il primo nome che viene in mente a molti fan è quello di Johnny Blaze. Creato negli anni '70, Johnny Blaze è il motociclista stuntman che stringe un patto soprannaturale e finisce per diventare il nuovo ospite dello Spirito della Vendetta. È anche la versione del personaggio portata al cinema da Nicolas Cage nei film Ghost Rider del 2007 e Ghost Rider: Spirit of Vengeance del 2011.

Un eventuale ritorno di Johnny Blaze nel MCU avrebbe quindi un significato importante: Marvel potrebbe riproporre la versione più conosciuta del personaggio, ma con una nuova interpretazione affidata a Ryan Gosling. Allo stesso tempo, la presenza di un precedente cinematografico (i due film interpretati da Nicolas Cage nel 2007 e nel 2012) potrebbe spingere lo studio verso una direzione diversa.

Danny Ketch: la versione che potrebbe sorprendere i fan Marvel

Un'altra possibilità è Danny Ketch, una delle incarnazioni più amate dai lettori dei fumetti. Il personaggio debutta negli anni '90 (quando probabilmente un Ryan Gosling ragazzino leggeva i suoi fumetti?), in un periodo in cui Ghost Rider vive una nuova fase di grande popolarità grazie alla serie scritta da Howard Mackie e disegnata da Javier Saltares. Danny Ketch diventa rapidamente una figura centrale nella mitologia del personaggio, portando una versione diversa dello Spirito della Vendetta.

La scelta di Danny Ketch permetterebbe a Marvel Studios di presentare un Ghost Rider meno legato ai film precedenti e costruire una nuova identità cinematografica per il personaggio.

Un elemento interessante emerso dopo l'annuncio riguarda proprio il coinvolgimento di Gosling in questa versione nuova e ancora misteriosa di Ghost Rider. Kevin Feige ha spiegato che è stato Ryan Gosling a proporsi agli Studios con una visione precisa del personaggio, basata su alcuni fumetti specifici. Marvel non ha ancora rivelato quali storie abbiano ispirato l'attore, ma il dettaglio suggerisce che la scelta non sia stata casuale.

Ghost Rider e il possibile futuro "soprannaturale" del MCU

I Midnight Sons

Nei fumetti, il personaggio è spesso collegato al lato più oscuro dell'universo Marvel, con storie che coinvolgono figure come Blade, Doctor Strange e altri personaggi legati alla dimensione mistica. Negli ultimi anni i fan hanno ipotizzato un possibile sviluppo dei Midnight Sons, un gruppo Marvel dei fumetti che include diversi eroi e anti-eroi soprannaturali. Tuttavia, al momento Marvel non ha confermato alcun progetto legato a questa squadra.

Per ora l'unica certezza è che Ryan Gosling sarà il nuovo volto cinematografico di Ghost Rider. Johnny Blaze rappresenterebbe il ritorno della versione più iconica, mentre Danny Ketch offrirebbe allo studio la possibilità di sorprendere il pubblico. La risposta arriverà probabilmente nei prossimi mesi, quando Marvel inizierà a svelare maggiori dettagli sul film previsto per il 2028.