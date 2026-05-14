Peter Jackson fa chiarezza sul licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti: "Colpa mia, non sua"

Gosling sostituito da Mark Wahlberg in Amabili resti perché era ingrassato troppo? Peter Jackson ha svelato il vero motivo dopo anni di illazioni.

La storia del licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti è sulla bocca di tutti i fan. per anni la "versione ufficiale" ha additato la scelta di ingrassare trenta chili come motivo della sostituzione dell'attore con Mark Wahlberg. Dopo tante illazioni, finalmente Peter Jackson ha svelato il vero motivo del recast.

Ryan Gosling troppo grasso per Amabili resti?

Venezia 2018: Ryan Gosling al photocall de Il primo uomo

Nel 2010, Ryan Gosling ha affrontato il team del licenziamento in un'intervista con l'Hollywood Reporter spiegando che lui e Peter Jackson avevano un'idea diversa su come dovesse apparire un padre in lutto per la morte della figlia. Gosling ha affermato di aver "sbagliato" ingrassando di 27 chili per il ruolo e alla fine è stato sostituito da Mark Wahlberg ha preso il suo posto.

Più di recente Saoirse Ronan, protagonista del film, ha affrontato la questione spiegando che Jackson aveva valide ragioni per il licenziamento, senza però entrare in dettaglio. L'attrice ha, però, aggiunto che quella di Mark Wahlberg è stata una scelta naturale vista anche l'età più vicina al personaggio rispetto al giovanissimo Gosling che all'epoca non era ancora trentenne.

Peter Jackson e Saoirse Ronan sul set di Amabili resti

La versione di Peter Jackson: perché ha licenziato Ryan Gosling

La presenza a Cannes di Peter Jackson, dove ha ritirato la Palma d'oro consegnatagli da Elijah Wood, ha permesso al regista di raccontare una volta per tutte la sua versione dei fatti.

"Non parlerò di attori specifici perché è una questione personale e privata, e non è colpa loro", ha esordito. "Ogni volta che sostituiamo un attore, la colpa è nostra perché non abbiamo fatto la scelta giusta, abbiamo scelto la persona sbagliata per il ruolo. Non è colpa loro. Quindi, non parlerò di singoli individui, ma dovete rendervi conto che ciò che avevate immaginato non corrisponde alla realtà, il che significa che abbiamo sbagliato e quindi ci assumiamo la piena responsabilità."

Jackson ha proseguito: "Ryan è un attore fantastico, come sappiamo. Nei film c'è una chimica sia davanti che dietro la macchina da presa. È una chimica che si crea quando un attore trasmette qualcosa al pubblico. È una sorta di amalgama complesso di comunicazione, di come una persona si integra in un gruppo di persone, in una storia, in un personaggio. È complicato e di solito ci si impegna al massimo durante la pianificazione del film e del il casting, cercando di ottenere la giusta alchimia, ma a volte commettiamo degli errori."