The Dogs stasera su Rai 4, trama, cast e la storia vera che ha ispirato il romanzo

Stasera, martedì 11 agosto, va in onda in prima visione assoluta su Rai 4 alle ore 21.20 il film The Dogs (2025). Diretto dalla regista Valerie Buhagiar, la pellicola è un cupo horror soprannaturale. Adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Allan Stratton, il film unisce la tensione del thriller psicologico alle classiche dinamiche della ghost story, affrontando al contempo con delicatezza temi complessi come il trauma, il disturbo post-traumatico e il dramma familiare

The Dogs, la trama: una fattoria, un fantasma e una muta di cani

Cameron Weaver e sua madre Katherine arrivano in una piccola comunità rurale alla ricerca di un luogo dove poter finalmente vivere lontani dal padre del ragazzo. La loro nuova casa è però una vecchia fattoria dall'atmosfera tutt'altro che rassicurante, legata alla morte dei suoi precedenti abitanti.

Per Cameron, l'incubo comincia quando nella proprietà iniziano a manifestarsi fenomeni che sembrano impossibili da spiegare. Il ragazzo vede e sente cose che gli altri non percepiscono e incontra Jacky, un misterioso coetaneo che sembra provenire direttamente dal passato, più precisamente dagli anni Sessanta.

Kris Holden-Ried, Kathleen Munroe e Donovan Colan

La curiosità di Cameron lo spinge così a indagare sulla storia della fattoria. Le sue ricerche fanno emergere una vicenda fatta di morti, segreti e vecchi traumi, mentre la presenza di una minacciosa muta di cani rende l'atmosfera ancora più opprimente. Ma il mistero non riguarda soltanto ciò che è accaduto in quella casa: scavando a fondo, Cameron finisce per confrontarsi anche con una verità legata alla propria famiglia e al padre da cui sta cercando di scappare.

Il confine tra ciò che è reale e ciò che potrebbe essere frutto della paura diventa quindi sempre più sottile. Ed è proprio questa ambiguità a trasformare The Dogs in un racconto che non punta soltanto sull'orrore, ma anche sul tema degli abusi e delle conseguenze che possono lasciare nel tempo.

Il cast, le curiosità e la nascita dell'opera

A interpretare Cameron è interpretato dal talentuoso Donovan Colan (già apprezzato in Zoe e Getaway), affiancato da Kathleen Munroe nel ruolo della madre Katherine Weaver. Nel cast figurano inoltre Stuart Hughes nei panni di Art Sinclair, Kris Holden-Ried in quelli di Ken Armstrong, Dylan Taylor come Mike Weaver e Asher Grayson nel ruolo di Jacky. Completano il gruppo di attori Aidan Kalechstein, Patrice Goodman, Clare Coulter e Steven McCarthy.

Asher Grayson

La regia è firmata da Valerie Buhagiar, filmmaker e attrice maltese-canadese. La sceneggiatura è stata scritta da Anthony Artibello e Sheila Rogerson ed è basata sul romanzo omonimo di Allan Stratton, pubblicato per la prima volta nel 2015. Il libro trae profonda ispirazione dall'infanzia dell'autore stesso, che dovette affrontare e superare i traumi legati a un padre violento.

Tra le curiosità più interessanti c'è il percorso festivaliero del film: Buhagiar ha ricevuto il premio come miglior regista donna al Montreal International Film Festival nel 2023, mentre The Dogs è stato premiato come Best Canadian Feature al Female Eye Film Festival di Toronto nel 2024.

Anche la lavorazione ha avuto un legame diretto con il paesaggio canadese: il film è stato girato nel Northern Ontario, con North Bay indicata tra le location della produzione.

Dove vedere The Dogs in tv e in streaming e durata dell'horror

Il thriller diretto da Valerie Buhagiar andrà in onda stasera 11 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. The Dogs ha una durata di circa 97 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio al film di Wolfkin.