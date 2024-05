Star Wars Skeleton Crew, incredibile: i protagonisti della nuova serie svelati dal merchandise

Svelati in anteprima i nuovi personaggi della serie in arrivo

I fan di Star Wars hanno finalmente modo di dare una prima occhiata al cast principale di Skeleton Crew, la prossima serie Disney+ con Jude Law.

La rivelazione non avviene però attraverso un trailer o un poster ufficiale della Disney, bensì attraverso i prodotti del merchandising che rivelano i quattro bambini al centro della serie ispirata ai Goonies.

Disponibile tramite Fanattik, lo Skeleton Crew Official Ingot presenta un'incisione del gruppo, ma la sua scatola offre un vero e proprio sguardo ai loro personaggi in carne e ossa. Solo tre dei quattro sembrano umani, mentre il quarto è un alieno dall'aspetto elefantiaco, non dissimile da Max Rebo da Il ritorno dello Jedi.

Skeleton Crew: i quattro bambini protagonisti nel dettaglio

La segretezza intorno alla serie

La Disney è stata insolitamente silenziosa riguardo a Skeleton Crew sin dal suo annuncio nel maggio 2022, nonostante le riprese dello show siano terminate nel gennaio 2023. Alcuni fan hanno potuto vedere un breve trailer alla Star Wars Celebration 2023, ma la rivelazione di questo merchandise è la prima occhiata concreta ai personaggi dello show.

"Un'epica storia di amicizia e determinazione ci attende", si legge nel testo ufficiale dei prodotti, senza però offrire ulteriori dettagli sulla serie. L'incisione presenta anche quello che sembra essere un personaggio droide, ma è impossibile ricavare qualcosa di più (e l'anteprima della Star Wars Celebration 2023 ha già mostrato il personaggio di Law come umano).

Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law svela sorprendenti dettagli sul suo personaggio

La Disney potrebbe rivelare di più su Skeleton Crew e sulla sua finestra di uscita una volta che The Acolyte: La seguace arriverà su Disney+. La prossima serie ambientata nell'Alta Repubblica debutterà il 4 giugno 2024, ma per saperne di più i fan dovranno attendere pazientemente un annuncio ufficiale (o altre fughe di notizie).