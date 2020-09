Star Wars: le scarpe Adidas di Chewbecca sono bellissime (e pelose)

Fan del co-pilota peloso più amato di Star Wars, riunitevi! Adidas ha realizzato un paio di scarpe pelose (e grandiose) quanto Chewbacca. La collaborazione tra Star Wars e Adidas ha dato i suoi frutti: presto, precisamente il 21 Ottobre, potrete acquistare sul sito Web Adidas UK un paio di scarpe ispirate al Wookie più celebre della saga stellare. Attualmente hanno un prezzo di 155 dollari e sono un paio di sneakers ispirate a Chewbacca, dalla punta fino alla soletta.

Chewbacca is getting signature kicks



The Adidas Rivalry Hi Star Wars shoes drop October 21



(via @adidasUK) pic.twitter.com/8tSuDOg3Hl — Fandom (@getFANDOM) September 17, 2020

Sebbene non sia necessariamente considerato uno dei "tre principali" nella trilogia originale di Star Wars, Chewie ha sicuramente molti fan devoti, che ha portato notevole materiale per il merchandising. La maggior parte di questo materiale tende a includere una tonnellata di lanugine e pelliccia e questa è la rappresentazione esatta che i designer di Adidas hanno scelto di seguire: come possiamo vedere, le scarpe si chiamano Chewbacca Rivalry Hi e presentano un classico design hi-top modificato con toppe di pelliccia (finta pelliccia, ovviamente).

C'è anche un minuscolo ritratto del Wookie ricamato sulla linguetta e un'illustrazione a figura intera sulla soletta. Inoltre è bene sottolineare che anche sulla scarpa spicca la cintura di munizioni che indossa il celebre Chewie.

Questa non è l'unica sneaker firmata da Adidas per Star Wars. Proprio il mese scorso, la società ha annunciato che avrebbe rilasciato una scarpa a tema Boba Fett, ispirata all'armatura del cacciatore di taglie. Il design di questa sneaker Boba Fett è unico come quello della nuova scarpa Chewbacca, ma è molto più elegante nel design e non soffre della stessa voluminosità che forniscono le toppe in pelliccia.

Parrebbe, infatti, che il modello di Chewie sia (per buoni motivi) più bello da vedere che da indossare.

Not yet. 9/24 in Europe. More info at https://t.co/fJxhpu7cgL. 😎 — Boba Fett Fan Club (@bobafettfanclub) September 16, 2020

Entrambi questi prodotti hanno un prezzo di oltre cento dollari, quindi sono sicuramente pensati per essere oggetti più da collezione. Ma anche se fosse, siete veramente sicuri che non le vorreste?