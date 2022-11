Star Wars: Sana Starros protagonista di una nuova serie a fumetti

Sana Starros, uno dei personaggi più amati dalla community di Star Wars, si prepara ad esordire ufficialmente in una serie a fumetti.

Uno dei personaggi più amati di Star Wars, si prepara a tornare con una serie a fumetti dedicata, che la vedrà protagonista: stiamo parlando di Sana Starros. Le sue avventure sono state largamente apprezzate dai fan nel tempo, ispirando questa nuova opera che ne approfondirà la storia.

Sana Starros altri non è che la moglie "perduta" di Han Solo. Nel corso del tempo gli amanti di Star Wars hanno imparato a conoscerla nelle varie storie in cui l'hanno vista comparire. Il suo carattere è molto simile a quello del marito, guadagnandosi da vivere come contrabbandiere e fedele alleata della Ribellione.

L'amore verso il personaggio ha quindi portato al recente annuncio di una sua storia cartacea in solitaria. Si tratterà di una serie limitata composta da 5 numeri di Star Wars, scritta da Justina Ireland (autrice bestseller del New York Times) e tratteggiata dall'artista Pere Pérez.

Il primissimo annuncio riguardo a Star Wars: Sana Starros risale al New York Comic Con della scorsa estate, direttamente da StarWars.com, annunciando la sua uscita a febbraio 2023.

"Justina e Perez vi daranno un'avventura che sa come catturare e giocare anche con i fan di Star Wars più vecchi, entusiasmando sicuramente nuovi", ha detto l'editore Mark Paniccia. "È pieno zeppo di azione, humor e personaggi di cui vi innamorerete sicuramente. Inoltre offre la possibilità di scoprire alcuni segreti inediti della famiglia Starros che sorprenderanno anche Sana!".