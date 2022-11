Star Wars: Shawn Levy potrebbe dirigere un nuovo film della saga

Shawn Levi potrebbe essere il regista del prossimo film di Star Wars, ecco le prime indiscrezioni in attesa di qualche dettaglio in più.

Shawn Levy è in trattativa per dirigere un nuovo film di Star Wars, a rivelarlo è stata Deadline. Questo progetto, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe essere affidato al regista e produttori dopo il lavoro previsto con Deadpool 3, attualmente prioritario nella sua carriera.

Fra le altre cose al momento Shawn Levy sta lavorando anche alla post-produzione di All the Light We Cannot See, nuova serie tv targata Netflix di cui ha diretto tutti e quattro gli episodi che la compongono, preparandosi anche a dirigere due episodi della nuova stagione di Stranger Things.

La regia di Deadpool 3 è frutto della collaborazione con Ryan Reynolds sul set di The Adam Project, e, se le trattative andranno a termine in modo positivo, sarà seguita dalla nuova pellicola di Star Wars, confermando l'attuale ricerca di registi di serie A da parte della Lucasfilm per la sua scuderia di talenti e artisti. Non sappiamo ancora niente in più riguardo a questo film, dovendo quindi restare in attesa di nuovi dettagli.