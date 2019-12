Star Wars: i nove film in 4K della saga degli Skywalker in un cofanetto da collezione!

La saga di Star Wars arriverà in formato 4K Ultra HD Blu-ray il 31 marzo 2020 con un cofanetto da collezione che conterrà tutti i film.

Il sito di Best Buy Canada aveva infatti pubblicato, prima di eliminarle, le immagini di un'edizione speciale che comprende 27 dischi. La Star Wars: The Skywalker Saga proporrà quindi i nove film prodotti, tra cui l'Episodio IX che è arrivato pochi giorni fa nelle sale italiane - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

La confezione, che sembra avrà un prezzo di circa 250 dollari, proporrà anche molti dischi dedicati ai contenuti extra di ognuno degli episodi che hanno raccontato la storia della famiglia Skywalker.

Il cofanetto, inoltre, utilizzerà i concept art realizzati da Ralph McQuarrie.

Ecco l'immagine apparsa online:

Nel box non sembra saranno presenti i film spinoff come Rogue One e Solo, e bisognerà attendere per scoprire i dettagli tecnici e la lista dei contenuti extra che verranno proposti per la gioia dei fan. Difficilmente, tuttavia, nei dischi verrà proposta la versione originale e non modificata digitalmente della trilogia originale diretta da George Lucas, nonostante anche J.J. Abrams vorrebbe che venisse messa in vendita.