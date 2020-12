Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins svela qualche dettaglio sulla trama del film

Dopo la notizia che Patty Jenkins dirigerà il nuovo film Star Wars: Rogue Squadron, finalmente arriva qualche dettaglio in più in merito al progetto.

Star Wars: Rogue Squadron è una delle storie della galassia creata da George Lucas più amata dai fan e sappiamo che diventerà un lungometraggio con la regia di Patty Jenkins che, recentemente, ha svelato qualche dettaglio in più, confermando che non sarà un adattamento fedele ai videogiochi o ai fumetti.

In una recente intervista con IGN, la regista Patty Jenkins ha anticipato che il suo prossimo film racconterà una storia originale che includerà sicuramente influenze dal materiale originale esistente su Star Wars: Rogue Squadron:

"Stiamo facendo qualcosa di originale influenzato dai giochi e dai libri. Ci sono molti dettagli noti ai fan e compresi nella grandezza di tutte questo materiale, ma sì, è una storia originale e sono così entusiasta di farla".

Patty Jenkins ha pubblicato anche un video su Twitter dove ha annunciato la sua presenza dietro la macchina da presa di Star Wars: Rogue Squadron, rivelando il suo entusiasmo rispetto a questo progetto:

"Sono figlia di un grande pilota dell'aviazione militare e ogni mattina mi alzavo per vedere mio padre e il suo squadrone prendere il volo sui loro F-4, ruggendo attraverso il cielo. È la cosa più entusiasmante che abbia mai visto in vita mia."

Star Wars: Rogue Squadron sarà il prossimo film dedicato alla Galassia Lontana Lontana e segnerà anche il primo lungometraggio della serie ad essere diretto da una donna. La storia introdurrà una nuova generazione di piloti di caccia stellari, che rischiano la vita in un viaggio ad alta velocità, spingendo la saga nell'era futura della galassia.

Nel frattempo, è in arrivo nei cinema americani e, in contemporanea in streaming su HBO Max, Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot. Oggi alle ore 21:00 si terrà la World Premiere Virtuale di Wonder Woman 1984 su DC FanDome.