Star Wars: Rogue Squadron, Chris Pine sarà il protagonista? Tutti i rumor sul film

Il film di Patty Jenkins inizialmente messo in pausa dalla Lucasfilm sembra sia tornato in fase di sviluppo

Dopo la notizia che Ryan Gosling sarà il protagonista del film Star Wars ancora senza titolo di Shawn Levy, sembra che la Lucasfilm stia cercando di ingaggiare un'altra super star per un progetto che non ci saremmo mai aspettati vedesse la luce.

Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, un recente report afferma che il film Rogue Squadron, di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta più di quattro anni fa, sarebbe di nuovo tornato in fase di sviluppo.

Si pensava che il film di Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, fosse stato cancellato definitivamente, ma ora stando a quest'ultimo report pare che il progetto stia andando avanti e lo studio potrebbe aver trovato il suo protagonista.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine in un primo piano

Secondo lo scooper MTTSH, Chris Pine sarebbe il primo nome dello studio come possibile protagonista. Al momento non è chiaro se l'attore sia effettivamente in trattativa con la Lucasfilm o semplicemente sul radar della Disney.

Pine ha interpretato il Capitano James T. Kirk nella trilogia reboot di Star Trek della Paramount. L'attore ha interpretato anche Steve Trevor in Wonder Woman e nel suo sequel, Wonder Woman 1984, e recentemente lo abbiamo visto al cinema in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.

Come vi avevamo riportato, Jenkins aveva abbandonato la produzione del film per concentrarsi sulla regia di Wonder Woman 3 e a causa di presunte divergenze creative con Kathleen Kennedy e il film era stato ufficialmente tolto dal programma di distribuzione della Lucasfilm nel 2022. Tuttavia, Wonder Woman 3 è stato cancellato definitivamente dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla Warner e la creazione dei DC Studios. A questo punto, non è chiaro se la regista sia ancora coinvolta nel progetto Star Wars.