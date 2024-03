Star Wars: Rogue Squadron di nuovo in fase di sviluppo, Patty Jenkins conferma il suo ritorno

Patty Jenkins ha annunciato che il suo progetto di Star Wars, precedentemente accantonato, Rogue Squadron, è tornato in fase di sviluppo. A confermarlo è stata la stessa regista durante un'intervista al podcast Talking Pictures. Una novità piuttosto sorprendente per i fan, visto che il film sembrava definitivamente stato abbandonato.

Una scena del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

"Quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3 e ho iniziato a lavorare su quello, ci siamo detti 'Beh, forse tornerò a Star Wars dopo Wonder Woman 3', così abbiamo avviato un accordo affinché ciò accadesse. Quando poi Wonder Woman 3 è sparito, Lucasfilm ed io ci siamo detti 'Oh, dobbiamo concludere questo accordo'. Abbiamo concluso l'accordo proprio mentre stava iniziando lo sciopero, quindi ora devo consegnare una bozza di Star Wars".

Il progetto

Star Wars: Rogue Squadron rimane nelle fasi iniziali dello sviluppo dall'ultimo aggiornamento nel 2022 ma la notizia positiva è che Disney ha tutta l'intenzione di concretizzarlo. Attualmente si trova in una fase di stallo per quanto concerne i film di Star Wars mentre continuano ad essere prodotti contenuti delle serie spin-off su Disney+: altri film in lavorazione sono The Mandalorian & Grogu e il progetto, ancora senza titolo, di Taika Waititi.

Dopo essere stato annunciato originariamente come un film diretto da Patty Jenkins nel 2020, Star Wars: Rogue Squadron nel 2021 ha subito un rinvio a tempo indeterminato che ha gettato nello sconforto i fan. Ora il la produzione sembra vedersi all'orizzonte:"Hanno un compito davvero difficile davanti a loro: 'Qual è il primo film che faranno?'. Ci sono altri registi che hanno lavorato" spiega Jenkins "ma ora sono tornata a fare Rogue Squadron. Vedremo cosa succederà. Dobbiamo arrivare al punto in cui entrambi siamo pienamente soddisfatti".