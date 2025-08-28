Star Wars: Simon Kinberg svela quali progetti della saga ispireranno la sua nuova trilogia

Simon Kinberg è al lavoro su una nuova trilogia della saga di Star Wars e, in un'intervista, ha parlato della sua fonte di ispirazione.

Per ora Lucasfilm non ha confermato nessun dettaglio del progetto e bisognerà attendere per scoprire quando potrebbe arrivare nei cinema il primo capitolo della storia.

Le fonti di ispirazione di Kinberg

Rispondendo alle domande di ScreenRant, Simon Kinberg ha dichiarato: "Il mio film preferito della saga di Star Wars è L'impero colpisce ancora ed è perché l'equilibrio tra l'epico e l'intimo è così forte nel fatto che sono delle storie così personali".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "La posta in gioco è davvero personale e, tuttavia, ovviamente, ci sono tutti i tipi di grandiosa fantascienza. Penso che anche Andor abbia compiuto un lavoro straordinario legato a quell'aspetto: era uno show così emozionante, intenso e personale che aveva, ovviamente, una posta in gioco davvero alta, e politica, e tutto il resto".

L'esperienza che verrà usata per Star Wars

Kinberg ha poi spiegato che le sue esperienze precedenti gli saranno particolarmente utili: "Ho imparato così tante cose dal lavorare a Invasion, o affinato molte cose lavorandoci. E penso che ciò che porterò con me da quell'esperienza in tutto ciò che farò, Star Wars inclusa, sia trovare l'equilibrio tra una narrazione grande, epica di fantascienza e un lavoro sui personaggi realmente intimo e drammatico".

La trama della sua nuova trilogia non può, per ora, essere rivelata e Simon ha ammesso che si tratta di qualcosa di 'top secret'.