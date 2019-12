Star Wars, Rian Johnson: "Rassicurare i fan invece di metterli alla prova è un errore"

Nel giorno dell'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il regista del precedente Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson, spiega in un'intervista che rassicurare i fan invece di metterli alla prova è un errore.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, John Boyega e Kelly Marie Tran in un'immagine del film

Rian Johnson ha dovuto sopportare la pioggia di critiche piovutegli addosso dopo la reazione violenta dei fan nei confronti di Star Wars: Gli ultimi Jedi per aver osato cambiare direzione e aver tentato di introdurre nuove idee nel franchise. Il regista difende il suo operato in un'intervista a Radio.com in cui ribadisce che sarebbe stato un errore dar forma ai caratteri e alla narrazione nel modo in cui volevano i fan per renderli felici:

"Credo che approcciarsi a ogni processo creativo con l'idea di fare felici i fan sarebbe un errore che condurrebbe al risultato opposto. Guardando alla mia esperienza da fan, se desidero qualcosa che credo di volere e poi lo vedo nello stesso modo esatto sullo schermo, mi fa sorridere, ma mi lascia indifferente. Non mi soddisfa."

Rian Johnson aggiunge: "Voglio essere scioccato, voglio essere sorpreso, voglio essere sbalzato via dalla mia confort zone, voglio che le cose vengano ricontestualizzate, voglio essere sfidato come fan quando mi siedo nel cinema. Voglio avere l'esperienza che ho avuto con L'impero colpisce ancora, voglio sentirmi emozionato, voglio essere connesso con ciò che vedo e arrivare a capire il cuore di quell'esperienza che non credevo potesse accadere."

La pensa diversamente J.J. Abrams, che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha esplicitamente corretto alcune scelte di Rian Johnson detestate dai fan. In un'intervista J.J. Abrams ha spiegato perché Star Wars: Gli Ultimi Jedi non è piaciuto ai fan per poi correggere il tiro secondo la volontà di Disney.

Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019, al cinema oggi.