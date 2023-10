Star Wars, quante volte è apparso il Fantasma di Forza di Anakin Skywalker nella saga?

Con la sua ultima apparizione nella miniserie Ahsoka, Hayden Christensen ha cementificato la sua eredità nei panni di Anakin Skywalker nella saga di Star Wars, ma quante volte il Fantasma di Forza di Anakin è comparso finora?

La prima apparizione di Anakin come Fantasma di Forza si è verificata alla fine de Il ritorno dello Jedi, mentre veglia su suo figlio insieme a Obi-Wan Kenobi e Yoda. Inizialmente interpretato da Sebastian Shaw nelle sale cinematografiche, il Fantasma di Forza di Anakin è stato sostituito da Hayden Christensen nella versione in DVD del 2004, e così in tutte le versioni successive. Questo momento è stato breve ma intenso, con Anakin che guarda Luke con orgoglio mentre Luke vede suo padre come l'uomo che ha sempre immaginato.

La seconda apparizione avviene in Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle #5 di Cavan Scott. Quando Lina Graf e il suo equipaggio arrivano alla Fortezza di Vader su Mustafar per salvare il loro amico, vengono catturati da Vaneé, un ex servitore di Vader che cercava di riportare in vita il suo padrone. Gli eroi riescono a fuggire e lasciano Vaneé intrappolato a respirare fumi tossici in grado di mostrare a una persona la sua peggiore paura, nel suo caso lo spirito di Vader. Lina e il suo equipaggio si perdono nella nebbia finché non vedono una luce blu che pensano provenga da Lina, ma si rivela essere Anakin che li guida così verso la salvezza.

Altre due apparizioni avvengono nel corso della miniserie Ahsoka. Nella prima, in realtà non si può parlare a tutti gli effetti di Fantasma di Forza, quanto più di un'emanazione della Forza nel Mondo tra i Mondi, in cui Ahsoka è intrappolata.

Anakin usa il Mondo tra i Mondi per condurre Ahsoka attraverso il suo passato, aiutandola a capire cosa ha portato Anakin al lato oscuro e come può essere migliore di lui. Per la prima volta qui Anakin mostra il suo lato oscuro mentre combatte contro Ahsoka, brandendo una lama rossa con gli occhi gialli da Sith. Non è chiaro se lo spirito di Anakin fosse ancora oscuro o se avesse finto di essere aggressivo per aiutare Ahsoka.

Nel finale di Ahsoka, vediamo Anakin continuare a vegliare sulla sua vecchia Padawan, guardando lei e Sabine Wren. Sembrava triste ma anche orgoglioso della sua ex apprendista, consapevole della sfida che ora dovrà affrontare ma fiducioso che abbia trovato la sua strada. Tuttavia, potrebbe presagire la sua prossima apparizione nella possibile seconda stagione di Ahsoka, soprattutto se saranno coinvolti gli Dei della Forza di Mortis.

La quinta apparizione del Fantasma di Forza di Anakin avviene 17 anni dopo Il ritorno dello Jedi, ancora a Luke Skywalker. Luke si reca su Tython e utilizza la visione della pietra per trovare Exegol, ma durante una visione viene attaccato dagli spiriti Sith. Anakin si manifesta come Fantasma di Forza per proteggere suo figlio e, sebbene abbia successo, l'incontro lo lascia esausto.

Altri tie-in di Star Wars hanno lasciato intendere che i Sith sapevano come intrappolare i Fantasmi di Forza, quindi l'esperienza su Tython potrebbe spiegare perché il Fantasma di Forza di Anakin non è mai apparso nei sequel.

L'ultima apparizione di Anakin nella saga è avvenuta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, qui appare tra le voci dei Jedi che aiutano Rey su Exegol. Anakin incoraggia Rey a "riportare l'equilibrio", come ha fatto quando ha compiuto la profezia alla fine de Il ritorno dello Jedi.

Questo potrebbe essere l'ultimo momento in cui il Fantasma di Forza di Anakin apparirà nella timeline di Star Wars, ma è sempre possibile che il suo spirito ritorni per offrire una guida a un'altra generazione di Jedi.