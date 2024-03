Star Wars, Hayden Christensen: 'Quando seppi di Leonardo DiCaprio, ero certo di perdere il ruolo'

Hayden Christensen è diventato celebre per aver interpretato Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars, ma all'epoca dei casting per il ruolo la Lucasfilm aveva incontrato anche Leonardo DiCaprio, con Christensen che ha confessato come fosse ormai certo di perdere la parte a favore del ben più noto attore.

"Avevo sentito che avevano incontrato Leonardo e un gruppo di altri attori", ha dichiarato Christensen alla rivista Empire. "Questo ha solo confermato il mio pensiero che il ruolo sarebbe andato a un altro attore. Durante l'intero processo di casting mi ero detto, fin dal primo giorno, che non avrei avuto la parte. Non c'era alcuna possibilità. E credo che questo mi abbia aiutato molto, perché mi ha tranquillizzato in molti modi. E quindi è stata davvero una sorpresa per me quando ho ottenuto la parte".

Hayden Christensen era sicuro di perdere il ruolo di Anakin Skywalker

La riabilitazione di Hayden Christensen

Sebbene negli ultimi anni i fan si siano ricreduti sul ruolo di Christensen, le recensioni iniziali per la sua interpretazione di Anakin Skywalker furono tutt'altro che benevole. Come gli stessi film prequel, Christensen si è trovato al centro delle critiche dei fan.

"Il personaggio è stato criticato, la mia interpretazione è stata criticata, e questa parte è una di quelle che ha fatto più schifo", ha aggiunto l'attore. "Ma sentivo anche di avere un contesto che forse mi ha aiutato un po'. Quando è uscito 'Episodio I', c'era molta eccitazione per il fatto che stavano facendo un nuovo 'Star Wars' e che sarebbe stata la storia di Darth Vader. Ma i miei amici erano contrariati dal fatto che il personaggio venisse introdotto da ragazzino. Ho guardato il film e l'ho adorato. Era tutto quello che volevo e anche di più. E non capivo la discrepanza tra il film che avevo visto e la negatività di alcune recensioni".

Ahsoka, Hayden Christensen sul suo ritorno: "Qualcosa che non sapevo di desiderare"

"In un certo senso, questa sorta di critica credo derivi da un certo fallimento della loro stessa sospensione dell'incredulità", ha continuato Christensen. "Se vai a sederti in un cinema e l'incipit inizia con 'Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana', questo pone le premesse perché tutto sia possibile. Non è necessario che queste persone suonino e si comportino nel modo in cui ci aspetteremmo. E se vi sedete e pensate di ottenere qualcosa che fa parte del nostro attuale Zeitgeist, allora vi state preparando per qualcos'altro. Capite cosa intendo?".

Ahsoka 2, Hayden Christensen pronto a tornare nei panni di Anakin Skywalker?

Christensen è tornato a vestire i panni di Anakin/Darth Vader in alcune delle recenti serie di Star Wars su Disney+, tra cui Obi-Wan Kenobi e Ahsoka. L'attore ha dichiarato a Empire che il ritorno al franchise "era una di quelle cose che non sapevo nemmeno di desiderare". Resta da vedere se Christensen tornerà o meno nei panni di Darth Vader in futuro.