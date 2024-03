Ahsoka 2: svelato quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi

A quanto pare la Lucasfilm non ha assolutamente intenzione di perdere tempo con le sue produzioni, in quanto sarebbe già trapelata la data d'inizio riprese della Stagione 2 di Ahsoka, il cui rinnovo ufficiale è arrivato solo pochi mesi fa.

La prima stagione di Ahsoka è stata distribuita sul servizio di streaming tra agosto e ottobre 2023. Nonostante l'accoglienza positiva di Ahsoka da parte dei fan e della critica, Lucasfilm ha aspettato fino al gennaio 2024 per annunciare che era stata ordinata una seconda stagione.

Secondo l'insider Daniel Richtman, l'imminente seconda stagione di Ahsoka inizierà le riprese nel quarto trimestre di quest'anno, il che significa che i fan potrebbero vedere le prossime avventure di Ahsoka Tano nella galassia di Star Wars già nel 2025 su Disney+.

Una prima stagione emozionante

Ahsoka, le riprese della seconda stagione già quest'anno

Ahsoka riprende la storia dell'ex padawan Jedi interpretata da Rosario Dawson dopo le sue apparizioni in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, seguendo l'amato personaggio di Star Wars mentre indaga su una minaccia emergente per la galassia dopo la caduta dell'Impero. Mentre Ahsoka ruota in gran parte intorno alla protagonista, la serie Disney+ presenta anche diversi personaggi di Star Wars Rebels, fungendo da quinta stagione spirituale dello show animato.

Tra i personaggi di Rebels che hanno fatto il loro debutto in live action in Ahsoka ci sono Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), il Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) ed Ezra Bridger (Eman Esfandi).

Il film di Dave Filoni

La seconda stagione di Ahsoka è solo uno dei numerosi progetti di Star Wars che Lucasfilm sta sviluppando e che è ambientato nella linea temporale successiva al Ritorno dello Jedi, soprannominata era della Nuova Repubblica. Alla Star Wars Celebration 2023, lo studio ha annunciato che Dave Filoni avrebbe diretto un film crossover sulla Nuova Repubblica che dovrebbe concludere le storie narrate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e l'imminente Skeleton Crew.

Ahsoka: Dave Filoni anticipa il futuro del Grand'Ammiraglio Thrawn

Anche se non è stato confermato, pare che il film, ancora senza titolo, sarà un adattamento del romanzo di Star Wars Legends Heir to the Empire, incentrato sulla Nuova Repubblica che muove guerra al Grand'Ammiraglio Thrawn per impedirgli di restaurare l'Impero.