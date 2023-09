Ahsoka: i nuovi poteri di Anakin Skywalker spiegati dalla teoria di un fan

Come noto ai fan di Star Wars, Hayden Christensen è tornato come Anakin Skywalker negli ultimi due episodi di Ahsoka, la nuova miniserie con protagonista Rosario Dawson. Il Prescelto però ha sfoggiato alcuni poteri inediti e un fan ha provato a spiegarlo a modo suo.

Per la prima volta nella saga, vediamo Anakin passare senza soluzione di continuità dalla luce all'oscurità e viceversa, e sembra anche molto a suo agio nel mistico Mondo tra i Mondi. Come mai queste nuove abilità? Per ora è un mistero, ma un fan ha una teoria molto convincente legata alla mitologia delle Guerre dei Cloni.

Per entrare nel merito della teoria, dobbiamo prima spiegare Mortis. In The Clone Wars, Anakin, Ahsoka e Obi-Wan Kenobi finiscono in uno strano regno soprannaturale chiamato Mortis. Lì incontrano tre divinità della Forza: il Padre, il Figlio e la Figlia. Il Figlio è allineato con il lato oscuro, mentre la Figlia è allineata con il lato chiaro, e il Padre è l'equilibrio tra entrambi.

Il Padre vuole che Anakin prenda il suo posto, dato che Anakin è il Prescelto. Anakin, però, rifiuta e se ne va e, mentre la nave parte, la Marcia Imperiale suona minacciosamente in sottofondo. La storia, però, non finisce qui: il trio torna su Mortis nell'episodio successivo. L'avventura alla fine lascia i tre dei morti, ma essi appaiono di nuovo su un murale in Star Wars Rebels all'ingresso del Mondo tra i Mondi.

Cosa c'entra tutto questo con Ahsoka? Beh, un fan ha ipotizzato che Anakin abbia preso il posto del Padre alla fine.

Dopo aver spiegato che l'Anakin che vediamo nell'episodio è "vagamente come lo conoscevamo una volta", l'utente lexE5839 ha scritto: "Tuttavia credo che sia asceso e sia diventato il Padre. La sua capacità di passare a piacimento dal lato chiaro a quello oscuro, di avere un corpo completamente tangibile nel Mondo tra i Mondi e persino di evocare Ahsoka in simulazioni di ambienti fisici delle battaglie passate che hanno combattuto insieme indicherebbe che ha un potere enorme. Questo è un canone puramente mio, ma credo che Anakin abbia salvato Ahsoka dalla morte, forse perché l'ha scelto lui, ma se è davvero il Padre probabilmente è stata la volontà della Forza".

L'utente di Reddit definisce Anakin un "vero maestro", in grado di usare sia la luce che il lato oscuro in un modo senza precedenti per Star Wars. "Il Padre sembrava avere una padronanza senza pari della volontà della Forza, e i suoi figli erano l'equilibrio tra il bene e il male", leggiamo.

"Mi piace pensare che agli occhi della Forza Anakin abbia servito il suo destino distruggendo sia i Jedi che i Sith, permettendo poi a entrambi di ricostruirsi. La sua caduta come Vader e la sua successiva redenzione hanno dimostrato che non era del tutto chiaro o scuro. Come Padre, Anakin avrebbe seguito la volontà della Forza e avrebbe garantito l'equilibrio nell'universo, guidando coloro che ne hanno bisogno verso i loro destini".

L'utente ritiene che questo "sarebbe un destino toccante e appropriato per il Prescelto, e impedirebbe la manomissione del suo sacrificio come Vader", e crede che "sia trasceso in un essere che mantiene l'equilibrio della Forza che ha creato".