Ahsoka, le parole del regista sul ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker

Nell'episodio 4 di Ahsoka si è finalmente concretizzato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, ritorno che era già avvenuto un anno fa in Obi-Wan Kenobi, dove Christensen era tornato anche nei panni di Darth Vader.

Peter Ramsey, che ha diretto l'episodio, ha parlato con IGN questa settimana dell'esperienza di riportare Christensen in Star Wars.

Sebbene lo stesso Christensen nel ruolo di Anakin avesse suscitato molte critiche all'epoca in cui i prequel uscirono nelle sale, da allora i fan hanno riconsiderato i loro sentimenti nei confronti sia della trilogia prequel che dello stesso Christensen, come anche di Jake Lloyd, Ahmed Best e altri membri del cast di quei film. Tutte le persone coinvolte si sono dette entusiaste di vedere Christensen e Best ritrovare il successo negli show Disney+.

"Ho detto a Dave [Filoni], 'amico, mi hai dato un episodio a prova di bomba'", ha raccontato Ramsey a IGN. "Sono stato fortunato perché mi è capitato quello in cui tutti i diversi filoni della storia convergono ed esplodono. Dovevo fare un gran casino perché alla fine non risultasse avvincente".

Ramsey ha anche elogiato personalmente Christensen, affermando che la star era felice come chiunque altro di riportare in vita Anakin:

"È un ragazzo molto dolce e tranquillo. Era molto felice di essere lì dopo tutto questo tempo. Aveva un grande significato per lui. Abbiamo parlato di cosa significasse per lui vedere Ahsoka dopo tutto questo tempo, del fatto che è una sorta di reunion per loro".

Ahsoka: nuovi dettagli sul ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker

Ramsey ha concluso: "E così gli ho detto: 'È come se non vedessi tua figlia da due anni. Lei è andata al college e tu la rivedi ed è come se fosse una persona diversa, ma sempre tua figlia rimane'".

Il prossimo episodio di Ahsoka sarà diffuso domani sempre su Disney+.