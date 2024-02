Ahsoka, Hayden Christensen sul suo ritorno: 'Qualcosa che non sapevo di desiderare'

Quasi due decenni dopo Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, Hayden Christensen è tornato nei panni di Anakin Skywalker sia in Obi-Wan Kenobi che nella prima stagione di Ahsoka, e proprio parlando di quest'ultima esperienza, l'attore si è detto entusiasta in modo inaspettato.

"Le scene che ho potuto fare nei panni di Anakin sul set di Ahsoka sono state qualcosa che non sapevo di desidera", ha dichiarato Christensen nella nuova cover story di Empire. "Quando mi stavo preparando a girare Obi-Wan Kenobi, ho iniziato ad approfondire The Clone Wars e l'ho adorato. Ricordo di aver pensato: 'Cavolo, sarebbe fantastico vedere alcune di queste cose in live action'".

Anche se ha recuperato la serie animata solo negli ultimi anni, Christensen era da tempo consapevole di ciò che succedeva ad Anakin in quel periodo. "Mi è stato descritto da George Lucas mentre stavamo girando Episodio III, gli eventi che accadevano tra Episodio II e III. Così, quando Dave Filoni e Jon Favreau mi hanno detto che volevano esplorare un po' di questo arco, ho accettato con piacere. E mi è piaciuto molto come è venuto fuori".

Hayden Christensen tornerà nel futuro di Star Wars?

La lavorazione della seconda stagione di Ahsoka è già iniziata, anche se non è chiaro se Christensen tornerà ancora una volta a interpretare Darth Vader o Anakin Skywalker durante una serie di flashback dell'era di The Clone Wars. Tuttavia, lo stesso attore ha già dichiarato che gli piacerebbe fare ritorno in futuro.

Ahsoka 2, Hayden Christensen pronto a tornare nei panni di Anakin Skywalker?

"Mi piacerebbe poter fare di più, continuare con Star Wars. Vedremo", aveva dichiarato Christensen ai microfoni del podcast The Dagobah Dispatch lo scorso dicembre. "Non so cosa mi riserverà il futuro, ma se si dovesse presentare un'opportunità del genere, sarò lì con un grande sorriso stampato in volto. In caso contrario, mi sento già grato per il lavoro svolto, sia in Obi-Wan che in Ahsoka".