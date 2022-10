Star Wars: il nuovo film sarà ambientato dopo Episodio IX: l’Ascesa di Skywalker

Come rivelato di recente, Damon Lindelof sta attualmente sviluppando un nuovo film di Star Wars per Lucasfilm con Sharmeen Obaid-Chinoy come regista: la pellicola si svolgerà dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, almeno secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter.

Anche se non proseguirà la storia della saga di Skywalker, sempre secondo il THR, il film ancora senza titolo potrebbe presentare personaggi familiari della trilogia sequel di Star Wars, composta da Il risveglio della forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L'ascesa di Skywalker (2019).

Per quanto riguarda i personaggi che potremmo vedere fare il loro ritorno, Rey di Daisy Ridley sembra essere una scommessa abbastanza sicura. Poe Dameron è ovviamente un'altra possibilità, ma saremmo sorpresi se John Boyega decidesse di riprendere il ruolo di Finn dopo i suoi recenti commenti.

Infine, secondo quanto rivelato negli ultimi giorni, Lindelof starebbe scrivendo la sceneggiatura insieme a Justin Britt-Gibson, anche se a quanto sembra ci molti altri sceneggiatori coinvolti in questo nuovo ed entusiasmante progetto: da Patrick Somerville e Rayna McClendon (Obi-Wan Kenobi) a Andy Greenwald e, ovviamente, Dave Filoni. Ricordiamo che, nel maggio del 2020, Lindelof aveva detto di essere interessato a entrare a far parte dell'universo di Star Wars: "Tra un po', non immediatamente, questo è certo. Forse tra un decennio non sarò più incolpato per averlo rovinato. Sarebbe uno spasso".