Star Wars: Maul - Shadow Lord, il trailer della serie animata dedicata al villain

Disney+ ha condiviso online il trailer della nuova serie animata Star Wars: Maul - Shadow Lord, il progetto targato Lucasfilm Animation che debutterà il 6 aprile in streaming.

Ogni settimana saranno messi a disposizione 2 nuovi episodi, fino al 4 maggio che permetterà ai fan di assistere all'epilogo della stagione proprio in occasione dello Star Wars Day.

Cosa racconta Star Wars: Maul

Come anticipa anche il video promozionale, Star Wars: Maul - Shadow Lord racconterà la storia dell'iconico villain che ha debuttato in versione live-action nel primo capitolo della trilogia prequel diretta da George Lucas.

Nella serie, ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, si mostrerà Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell'Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l'apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta.

Ecco il trailer dello show:

Chi ha realizzato la serie animata

Star Wars: Maul - Shadow Lord è creata da Dave Filoni ed è basata sulla saga di Star Wars, che in futuro potrebbe avere una nuova trilogia, e sui personaggi creati da George Lucas. La serie è sviluppata da Filoni e Matt Michnovetz. Brad Rau è il supervising director.

Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck, e Josh Rimes sono gli executive producer. Alex Spotswood è il co-executive producer.

Stars Wars: Maul - Shadow Lord, il poster della serie

Nella versione originale, il cast vocale è composto da Sam Witwer nel ruolo del protagonista Maul, Gideon Adlon in quello di Devon Izara, il candidato all'Oscar Wagner Moura nei panni di Brander Lawson, Richard Ayoade in quelli di Two-Boots, Dennis Haysbert nelle vesti del Maestro Eeko-Dio-Daki, Chris Diamantopoulos in quelle di Looti Vario, Charlie Bushnell nel ruolo di Rylee Lawson, Vanessa Marshall in quello di Rook Kast, David C. Collins nei panni di Spybot, A.J. LoCascio che sarà Marrok e Steve Blum che interpreterà Icarus.