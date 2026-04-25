Maul - Shadow Lord, Intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon: "Maul non è mai stato così umano"

La saga di Star Wars è fatta dai suoi grandi protagonisti, da Luka e Leia e Han Solo, ma anche di quei comprimari che con poco spazio si sono riusciti a ritagliare uno spazio nel cuore dei fan. Uno è Boba Fett, per esempio, che è stato poi ripreso nell'iconografia di The Mandalorian e nel suo spin-off, ma un altro è senza dubbio Darth Maul, l'avversario che ci ha colpiti in Episodio I ed è stato poi ripreso in altri titoli successivamente. Era arrivato, anche per lui, il momento di essere protagonista e lo è in Maul - Shadow Lord, la serie animata in corso su Disney+ con un finale previsto, ovviamente, per il 4 maggio, data chiave per in fandom della saga di Lucas.

Maul nella serie animata Star Wars

Con Dave Filoni alla guida, la serie Maul si ha intrigati sin dall'inizio per come riprende e sviluppa non solo il protagonista, ma tutto il mondo che ruota attorno a lui, dalla giovane Devon Izara, sopravvissuta all'Ordine 66 e ora sua potenziale apprendista, al look generale e il tono che contraddistingue questa nuova avventura. Ne abbiamo potuto parlare con due dei doppiatori originali, il protagonista Sam Witwer che già aveva doppiato Maul in Clone Wars, e con Gideon Adlon, che presta la voce alla giovane Devon. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Essere Maul e Devon Izara in Shadow Lord

Due personaggi molto diversi tra loro, ma se Maul lo conoscevamo già e sappiamo come sia definito dalla sua rabbia e dal suo passato, Devon Izara è qualcosa di nuovo per i fan di Star Wars. Come li hanno affrontati? "Sai, penso che stiamo stabilendo una connessione più personale con questo personaggio rispetto a quanto abbiamo mai fatto prima" ci ha detto Sam Witwer parlando del suo Maul, "l'obiettivo era creare una storia in cui potessimo capire chiaramente perché Maul fa quello che fa, a prescindere dal fatto che siamo d'accordo o meno con lui. Spero che il pubblico non sia d'accordo con ciò che fa Maul, ma che capisca perché sente di doverlo fare." Un approccio più profondo al personaggio e alle sue motivazioni, coerente con il momento che si trova a vivere."_

"È un personaggio nel mezzo di una rivalutazione totale della sua vita" ha infatti aggiunto Witwer, "cosa necessaria quando finalmente capisci, come è successo a lui, che il suo mentore, il suo ex mentore, è la fonte non solo della sua sofferenza, ma della sofferenza di quasi tutti nella galassia. È davvero sconvolto quando finisce la Guerra dei Cloni ed entra in questa fase, che è quella classica di Star Wars con l'Impero Galattico, e sta cercando di capire cosa dovrebbe fare in merito." E Devon, invece, cambia il modo in cui Maul percepisce il suo percorso? "Assolutamente" ci ha detto Gideon Adlon, "penso che Devon sia estremamente profonda, molto riflessiva. E credo che aiuti Maul a vedere una parte di se stesso che non era pronto ad affrontare, e lo stesso vale per Devon con Maul in quel riflesso."

Devon Izara nella serie animata su Disney+

Lo conferma Sam Witwer, che spiega come "questi personaggi si sfidano davvero a vicenda, si cambiano davvero l'un l'altro mentre lo show prosegue." Ci viene in mente che abbiamo visto per la prima volta Maul mentre camminava avanti e indietro come un animale in gabbia in Episodio I. Ma quali animali potrebbero rappresentare l'essenza di questi due personaggi? "A volte è un cane rabbioso, altre volte è una tigre nella foresta" ci dice Witwer del suo Maul, mentre Gideon Adlon sente la sua Devon Izara "molto agile, elegante. Direi un leopardo delle nevi. Non so perché, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente."

Witwer, Adlon e il mondo di Star Wars

Ma se fossero nel mondo di Star Wars, sarebbero Jedi o Sith? "Spero Jedi, perché i Sith sono un po' inclini all'omicidio" scherza Sam Witwer, "il punto è questo: in quella mitologia, i Sith possono essere fighi da guardare, ma una delle cose che stiamo esplorando in questa serie è che non è così divertente essere un Sith. Può essere divertente da guardare, ma vivere quella vita è molto solitario, pieno di tormento, lotte e conflitti. Mi sembra che la via dei Jedi sia l'unica opzione praticabile."

George Lucas sul set de Guerre stellari: Il ritorno dello Jedi

E quali sono invece i loro titoli o personaggi preferiti nell'ambito della saga di Star Wars? "Mi piacciono gli Ewok" ci dice Gideon Adlon e trova subito l'accordo del collega, che conferma quanto li ami. E aggiunge un dettaglio interessante: "È pazzesco pensare che Warwick Davis, quando interpretava Wicket, aveva solo 11 anni in quella saga. Era solo un undicenne che fingeva di essere un Ewok, e quella performance è così affascinante. Ad esempio quando interagisce con Leia e si spaventa quando lei si toglie l'elmetto, ma poi vuole il dolcetto. Ho sempre pensato che fosse così adorabile e fantastico, un personaggio magico. Quindi sì, Ewok. Sono un grande fan degli Ewok."

In che ordine guardare i film di Star Wars?

Un momento di Maul - Shadow Lord

Chiudiamo la nostra chiacchierata con una domanda chiave del mondo Star Wars, un dibattito da sempre al centro delle discussioni tra fan: In che ordine guardare i film della saga? Data di uscita o ordine cronologico? "Beh, non credo si possa sbagliare al giorno d'oggi" ci risponde Sam Witwer sicuro, "prima pensavo che l'ordine giusto fosse iniziare con l'Episodio IV, poi il V, poi fare I, II, III e infine il VI. Ora non la penso più necessariamente così perché ho sentito da molti fan quali sono state le loro esperienze nel trovare 'porte d'accesso' a Star Wars in vari modi. Forse hanno iniziato con una serie TV, o con Episodio I, o hanno visto Rogue One. Le loro esperienze sono uniche. E infatti, con Maul - Shadow Lord, abbiamo lavorato duramente per renderlo un'altra porta d'accesso a Star Wars: se non hai mai visto nulla della saga e non sai chi sia Darth Maul, la nostra serie ha comunque perfettamente senso. È fatta in modo che tu non debba vedere nient'altro per capire cosa stia succedendo."