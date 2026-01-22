Star Wars, Jake Lloyd riappare in pubblico con Daniel Logan: la reunion di Anakin Skywalker e Boba Fett

Il protagonista del primo film della trilogia prequel di Star Wars, Jake Lloyd, è stato immortalato in un selfie pubblicato su Instagram dal collega del franchise Daniel Logan, a poco più di un anno dal suo ultimo aggiornamento sulla propria salute mentale dopo la diagnosi di schizofrenia.

Logan ha condiviso sul proprio account una foto seduto al tavolo esterno di un ristorante insieme a Jake Lloyd nella giornata di domenica, con la seguente scritta come didascalia del post: "Ho appena passato la giornata con mio fratello".

Il passato in Star Wars nei ruoli di Anakin e Boba

Jake Lloyd interpretò il piccolo Anakin Skywalker a 9 anni in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, mentre Daniel Logan interpretò il giovane Boba Fett nel 2002 in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni. Tra i commenti spicca quello di Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks, che ha pubblicato un'emoji a forma di cuore.

Proprio lo scorso anno, a gennaio, fu pubblicata una rara intervista a Jake Lloyd, in cui l'ex baby star raccontò di sentirsi bene dopo aver completato una degenza di 18 mesi in una struttura psichiatrica residenziale nel sud della California. Nel 2025, Lloyd alloggiava in un altro centro di riabilitazione nel quale aveva la facoltà di entrare e uscire a suo piacimento. La madre di Lloyd raccontò al giornalista che suo figlio soffre di anosognosia, una condizione in cui il cervello non riesce a riconoscere una o più condizioni del proprio stato di salute.

La malattia di Jake Lloyd

Nel 2015, Lisa Lloyd raccontò a TMZ che al figlio Jake era stata diagnosticata la schizofrenia e aveva iniziato a manifestare i primi segnali a 19 anni. I problemi di salute mentale di Jake Lloyd lo hanno condotto anche ad un crollo psicotico culminato con lo spegnimento dell'auto in mezzo ad una strada a tre corsie e al conseguente arresto.

Nonostante non partecipi alle convention, l'attore di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma ha dichiarato lo scorso anno che incontrare i fan per lui è qualcosa di terapeutico. La madre di Lloyd ha confermato che dopo aver toccato il fondo, suo figlio ora convive serenamente con la malattia grazie ai farmaci e alle cure.