Star Wars: Maul – Shadow Lord, l'iconico personaggio vuole vendicarsi nel nuovo trailer

Arriverà sugli schermi di Disney+ dal 6 aprile la nuova serie animata targata Luscasfiilm Animation intitolata Star Wars: Maul - Shadow Lord, che sarà distribuita con 2 episodi settimanali fino al 4 maggio. In occasione dello Star Wars Day, infatti, verrà pubblicato online l'epilogo dell'avventurosa storia di cui è stato condiviso oggi un trailer inedito.

Le anticipazioni presenti nel trailer della serie di Star Wars

Ambientata dopo gli eventi di Clone Wars, la serie targata Star Wars mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell'Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l'apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta.

Nel nuovo trailer si vedono le conseguenze di un attacco di Darth Maul, mostrato in azione prima che il protagonista spieghi come l'Impero abbia cercato di ucciderlo, tradendo la sua fiducia e portando alla voglia di vendetta.

Darth Maul decide quindi di stringere un'inaspettata alleanza per distruggere chi ha osato mettersi contro di lui.

Il video condiviso online regala spettacolari sequenze d'azione, combattimenti e molte anticipazioni dell'atteso progetto animato che debutterà ad aprile in streaming.

Chi ha realizzato il nuovo show animato

Star Wars: Maul - Shadow Lord è creata da Dave Filoni ed è basata sull'amata saga stellare e sui personaggi creati da George Lucas.

La serie è sviluppata dallo stesso Filoni in collaborazione con Matt Michnovetz. Brad Rau è il supervising director.

Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck, e Josh Rimes sono gli executive producer. Alex Spotswood è il co-executive producer.

Nella versione originale delle puntate, il cast vocale è composto da Sam Witwer nel ruolo di Maul, Gideon Adlon in quello di Devon Izara, il candidato all'Oscar Wagner Moura (che non ha conquistato l'ambita statuetta) nei panni di Brander Lawson, Richard Ayoade in quelli di Two-Boots, Dennis Haysbert nelle vesti del Maestro Eeko-Dio-Daki, Chris Diamantopoulos in quelle di Looti Vario, Charlie Bushnell nel ruolo di Rylee Lawson, Vanessa Marshall in quello di Rook Kast, David C. Collins nei panni di Spybot, A.J. LoCascio in quelli di Marrok e Steve Blum in quelli di Icarus.