Star Wars, Mark Hamill dà l'addio a Luke Skywalker: "Gli sarò grato per sempre"

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Mark Hamill lascia definitivamente la tenuta da Jedi e anni di onorata carriera vissuta negli angoli remoti della galassia. Così ha voluto un po' tracciare una linea ora che la "pensione" si avvicina attraverso due post in cui rende onore a Luke Skywalker; uno più leggero su Instagram e uno più commovente su Twitter.

"Ora che siamo vicini alla fine, non posso che dirvi quanto è stato divertente: A) Essere ridicolizzato da Mad magazine. B) Avere una storia con Miss Piggy. C) Diventare un personaggio dei Simpson. D) Essere finalmente accettato dai miei nonni come attore per essere apparso in uno special televisivo di Bob Hope"; Queste le parole di Mark Hamill che ha poi concluso il post con l'hashtag #In7DaysSkywalkerRisesForTheLastTime.

Su Twitter invece il tono si fa più serio ed emozionante: "Mentre la fine si avvicina, non posso dirvi quanto un singolo ruolo abbia significato per me nel corso degli anni. Grazie ad esso la gente sente di conoscermi. Grazie a lui è come se tutti fossero miei amici. Grazie a lui è come se il mondo intero fosse la mia famiglia. Gli sarò grato per sempre".

As the end draws near-I can't tell you how much 1 single role has meant to me over the years. Because of him people feel they know me-Because of him everyone is my friend-Because of him it seems like the whole world is my family. I will be grateful for that...Forever.#BeingLuke pic.twitter.com/j6r39XK0pL — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) 12 dicembre 2019

Mark Hamill tornerà in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sotto forma di Fantasma di Forza. Nel finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Luke si è sacrificato per favorire la fuga dei ribelli diventando un tutt'uno con la Forza così come già era accaduto al suo mentore, Obi-Wan Kenobi, dopo la fine di Guerre Stellari. Diretto da J.J. Abrams, che ritorna dietro la macchina da presa dopo Il Risveglio della Forza, il film arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.