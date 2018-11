Star Wars: Mark Hamill voleva che Boba Fett fosse la madre di Luke Skywalker!

Francesco Bellu

L'impero colpisce ancora contiene forse il più noto e sconvolgente plot twist della storia del cinema, quello in cui si scopre che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker. Ebbene, pare che Mark Hamill, l'interprete del leggendario jedi della saga di Star Wars avesse una idea tutta sua in merito a chi potesse essere sua madre, tanto da proporre a George Lucas un colpo di scena ne Il ritorno dello jedi decisamente incredibile: la mamma di Luke doveva essere niente meno che...Boba Fett.

Mark Hamill lo dice chiaramente ad un suo fan che lo aveva interpellato in merito: "Avevo suggerito questa cosa a George Lucas come unico modo di superare la sorpresa che Vader fosse mio padre. La vedevo come un'agente che lavorava segretamente con i ribelli. SPOILER ALERT: non ha gradito l'idea". Insomma, non solo Boba Fett sarebbe stato una donna, ma anche moglie di Darth Vader, il che, se le cose fossero andate in porto avrebbero reso di sicuro la saga di Guerre stellari decisamente diversa da ciò che conosciamo. Con buona pace di Padmé Amidala.

Di sicuro questa affermazione farà discutere non poco i fan della saga su uno dei personaggi più amati sin dalla sua apparizione. E' possibile che il suggerimento di Hamill sia arrivato quando ancora George Lucas non aveva idea precisa di come utilizzare questo personaggio, la cui prima apparizione risale al famigerato speciale televisivo - vi abbiamo già parlato di The Star Wars Holiday Special in un approfondimento di qualche tempo fa - per poi ritrovarlo ne L'impero colpisce ancora e nella sequenza con il Sarlacc de Il ritorno dello Jedi. In Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni lo vediamo invece ancora ragazzino, clone del grande cacciatore di taglie Jango Fett che lo cresce come se fosse suo figlio.

Sembra al momento del tutto tramontata l'ipotesi di un film interamente incentrato su di lui e sulla sua attività di cacciatore di taglie, così come era successo per i ribelli di Rogue One: A Star Wars Story e di Han Solo con Solo: A Star Wars Story, ma il flop al botteghino di quest'ultimo episodio ha fatto desistere i produttori dal realizzare un nuovo spin-off. Per ritornare in 'una galassia lontana lontana' toccherà perciò attendere l'uscita del nuovo episodio di Star Wars targato J.J. Abrams e della serie Tv, The Mandalorian, di Jon Favreau con Pedro Pascal e Gina Carano.