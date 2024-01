Star Wars, Billy Dee Williams: 'Per anni i fan mi hanno urlato per la strada 'Hai tradito Han Solo!''

Per anni, Billy Dee Williams è stato accusato dai fan della saga di Star Wars di aver tradito l'amico Han Solo per colpa dell'accordo stipulato dal suo personaggio Lando Calrissian.

Recitare nella saga di Star Wars ha portato a Billy Dee Williams tanto successo, ma anche qualche guaio. Per anni i fan del franchise hanno accusato l'interprete di Lando Calrissian di aver "tradito Han Solo", riferendosi al momento in cui Lando stringe un accordo con l'Impero che porta Han Solo a essere catturato e congelato nella carbonite. Alcuni estimatori della saga non hanno personato a Lando questa mossa, arrivando a insultare il suo interprete nella vita reale.

L'impero colpisce ancora: Billy Dee Williams alla guida del Millennium Falcon insieme al copilota Nien Nunb

Ospite del podcast Dagobah Dispatch di Entertainment Weekly, Billy Dee Williams ha parlato del contraccolpo che ha dovuto affrontare nel corso degli anni a causa del franchise di Star Wars. Williams ha debuttato nel ruolo di Lando Calrissian ne L'Impero colpisce ancora, che include la sequenza del tradimento.

"Quando andavo a prendere mia figlia a scuola, i bambini correvano da me e dicevano, 'Hai tradito Han Solo!'. Salivo su un aereo e gli steward dell'aereo dicevano, 'Hai tradito Han Solo!'. Questa storia è andata avanti per molti anni."

Le conseguenze di Star Wars

Carrie Fisher, Billy Dee Williams e Harrison Ford in una scena de L'impero colpisce ancora

Billy Dee Williams ha svelato di aver provato a ragionare con i fan sconvolti spiegando loro: "Pensate a tutta la situazione. Vi trovate di fronte a un personaggio come Darth Vader. E poi c'è, ovviamente, Boba Fett. E queste persone stavano invadendo il mio spazio e dovevo contrattare con loro. Ma almeno l'accordo ha impedito la completa scomparsa di Han Solo e dei suoi amici. Ma dovevo badare la mia situazione. Mi sono ritrovato a spiegare tutte queste cose talmente tante volte che alla fine ho detto alle persone, 'Guardate, sono stanco di spiegare tutto questo. È morto qualcuno? Nessuno è morto!' Penso che fosse una chiara indicazione che Lando stava cercando di capire qualcosa e stava cercando di capire principalmente come tenere sotto controllo la sua situazione senza la completa scomparsa del suo amico".

Williams, oggi 86enne, ha poi fatto ritorno nel ruolo di Lando ne Il ritorno dello Jedi (1983) e L'ascesa di Skywalker (2019), mentre una versione più giovane del personaggio è stata interpretata da Donald Glover in Solo (2018). Lo scorso luglio è arrivata la notizia che Glover e suo fratello Stephen erano stati scelti da Disney e Lucasfilm per sostituire Justin Simien come autori di una nuova serie televisiva sul personaggio di Lando, Variety ha confermato lo scorso autunno che il progetto sarà invece sviluppato come film.