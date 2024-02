Star Wars, Roma a maggio ospita il cineconcerto di L'Impero colpisce ancora

Roma Film Music Festival ha deciso di celebrare uno dei capitoli cinematografici maggiormente amati dai fan di Star Wars, il secondo episodio in ordine di produzione della prima trilogia, L'Impero colpisce ancora, diretto da Irvin Kershner e uscito nelle sale cinematografiche nel 1980.

Mark Hamill in una scena de L'impero colpisce ancora

Sabato 11 e domenica 12 maggio all'Auditorium Conciliazione di Roma si terrà, per la prima volta in Italia, il cineconcerto dedicato al film centrale della prima parte della saga fantascientifica inaugurata da George Lucas nel 1977 con Una nuova speranza.

Il film riprende la trama dal momento in cui il maestro Yoda (Frank Oz), addestra il giovane Luke Skywalker (Mark Hamill) per fronteggiare il temibile Darth Vader (David Prowse), che sta per lanciare un attacco di proporzioni enormi per sconfiggere definitivamente i ribelli. Nel cast anche Carrie Fisher nel ruolo di Leia Organa e Harrison Ford nei panni di Han Solo.

Serata tra cinema e musica

A quarantaquattro anni dall'uscita nelle sale, L'Impero colpisce ancora torna sul grande schermo per un'occasione unica grazie al Roma Film Music Festival, la kermesse internazionale che celebra le colonne sonore. Per l'occasione si esibirà l'Orchestra Italiana del Cinema composta da 80 elementi, che in sincrono con le immagini del film eseguiranno le celebri musiche di John Williams, tra cui la famosissima Marcia Imperiale.

Maggio non è un mese banale per i fan del franchise, visto che si celebra lo Star Wars Day. Un'occasione in più per festeggiare una ricorrenza molto sentita dagli appassionati. L'orchestra sarà diretta da Ernst Van Tiel mentre il fondatore, Marco Patrignani, ha ricordato che due anni fa venne proposto il primo film della saga e fu 'un trionfo'. La grande speranza è quella di ripetersi.