Star Wars: Mark Hamill ricorda l'estenuante duello con le spade laser di L'impero colpisce ancora

Uscito nel 1980 L'impero colpisce ancora rimane ancora oggi il capitolo più importante del franchise cinematografico di Star Wars per via dell'epica rivelazione sul legame di parentela tra Darth Vader e Luke Skywalker. In un'intervista ai microfoni di Empire Magazine Mark Hamill, iconico interprete del giovane Luke, ha voluto raccontare nel dettaglio quanto fosse stato estenuante girare la scena del duello con le spade laser prima della frase "I'm your father".

"Dovevano continuare ad asciugarmi perchè mentre eseguivo gli stunt della coreografia del duello sudavo a secchiate, e non sto scherzando. Quando poi chi ho preso la mano, mi sono sentito davvero bene. Inoltre, è stato un ottimo modo per perdere peso. Si può mangiare tutto quello che si vuole e si perdono molti chili a settimana. È difficile ma soddisfacente".

Mark Hamill è poi tornato a bordo della nuova trilogia di Star Wars targata Disney, ma il suo personaggio è stato fatto fuori in Episodio VII: Gli ultimi Jedi, forse il più controverso della saga. I fan storici di Luke Skywalker sono rimasti delusi dal trattamento riservato al loro eroe, ma hanno potuto gioire quando è apparso a sorpresa nel finale della seconda stagione di The Mandalorian.