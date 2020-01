Star Wars: Mark Hamill commenta il bacio tagliato tra Han Solo e Luke Skywalker ne L'impero colpisce ancora

Mark Hamill ha svelato l'esistenza di una scena tagliata de L'impero colpisce ancora in cui Han Solo bacia Lyke Skywalker, la rivelazione naturalmente ha fatto impazzire i fan che ora sognano una coppia Skysolo. La scena in questione, eliminata dalla versione definitiva, si colloca nel momento in cui Han Solo salva Luke che rischia di congelare in una bufera di neve sul pianeta Hoth tenendolo caldo nella carcassa di un Tauntaun.

Ne L'impero colpisce ancora, l'Alleanza Ribelle fissa la propria base sul gelido pianeta Hoth, prendendo ogni precauzione per evitare di essere intercettata da Darth Vader. Mentre si trova lì, Luke si ritrova in una tempesta di neve e rischia di morire fino a che Han Solo non arriva a salvarlo e ricondurlo alla base. Questo è uno dei momenti che hanno spinto i fan a sognare un'accoppiata tra Han e Luke. Ad alimentare le fantasie dei fan ci ha pensato l'interprete di Luke Skywalker, Mark Hamill, rispondendo a un fan che ha postato la sua dichiarazione in cui svela che Harrison Ford lo avrebbe baciato durante la scena del salvataggio, ma la sequenza sarebbe stata poi eliminata da L'impero colpisce ancora. Mark Hamill non conferma, ma si diverte a giocare con il fandom nel post in questione:

I never kiss & tell. https://t.co/x43HVKMib4 — Mark Hamill (@HamillHimself) January 11, 2020

La teoria dello Skysolo non ha mai avuto seguito nella saga di Star Wars ed è solo una fantasia dei fan. Nonostante l'insoddisfazione della star Oscar Isaac, anche la possibile accoppiata omosessuale Poe Dameron - Foe non è stata approvata da Disney e Lucasfilm. Finora l'unico bacio omosessuale presente nella trilogia è quello che si scambiano due donne della Resistenza, personaggi minori, nel finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

