Clive Revill, voce dell'Imperatore ne L'impero colpisce ancora, morto a 94 anni

L'attore neozelandese Clive Revill, noto per la sua lunga carriera a Broadway e al cinema in due film diretti da Billy Wilder, è scomparso all'età di 94 anni.

Revill era conosciuto anche tra i fan di Star Wars per aver prestato la propria voce all'Imperatore Palpatine in L'Impero colpisce ancora. L'attore è scomparso lo scorso 11 marzo in una casa di cura di Sherman Oaks, dopo una lunga battaglia contro la demenza.

I ruoli principali di Clive Revill

Molto richiesto per la sua versatilità, Clive Revill collezionò svariati personaggi sul grande schermo molto apprezzati dal pubblico come quello del poliziotto in Bunny Lake è scomparsa di Otto Preminger al fianco del suo scopritore Laurence Olivier.

Primo piano di Laurence Olivier in Amleto

Recitò anche in La truffa che piaceva a Scotland Yard insieme a Warren Beatty, e ben due personaggi diversi in Modesty Blaise - La bellissima che uccide e un fisico che indaga su strani fenomeni in una villa infestata nell'horror Dopo la vita.

Veterano della Royal Shakespare Company, Clive Revill recitò in sette show di Broadway, ricevendo due candidature ai Tony Award, per i ruoli di Bob-Le-Hotu nel musical Irma la dolce e Fagin in Oliver! Con Billy Wilder recitò in Vita privata di Sherlock Holmes e Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?

Il contributo a Star Wars di Clive Revill

Nel 1980, il regista Irvin Kershner, che aveva già lavorato con Revill in Una splendida canaglia, lo chiamò per registrare alcune battute minacciose in uno studio di Los Angeles.

Una scena de L'impero colpisce ancora

Quelle battute registrate da Clive Revill vennero utilizzate nella celebre scena di Darth Vader che comunica con l'Imperatore tramite ologramma. Nel DVD del 2004, la voce di Revill venne sostituita con quella di Ian McDiarmid, l'attore che interpreta Palpatine, ma rimase molto amato dai fan di Star Wars in tutto il mondo.