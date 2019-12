Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kathleen Kennedy spiega perché ha svelato i villain fin dai trailer

Palpatine e Rey in versione dark sono stati inseriti apposta nei trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per permettere ai fan di specularci sopra con ipotesi e teorie, la conferma di Kathleen Kennedy.

Per molti la presentazione nei trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dell'imperatore Palpatine e Rey in versione dark con tanto di cappuccio del Nuovo Ordine e spada dalla lama viola può sembrare uno spoiler, ma non la pensa così la produttrice Kathleen Kennedy la quale assicura che si tratta di una scelta ben ponderata e che ha motivazioni precise.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Durante la lunga intervista su io9 sulla lavorazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalkerr, Kathleen Kennedy ha spiegato che dietro questa scelta c'è una precisa idea di marketing nei confronti dei fan: "Penso che sia una valutazione corretta (quella del marketing ndr). Perché stiamo portando verso la conclusione molti dei personaggi che stanno giocando un ruolo significativo nella storia. I fan lo sanno. Non conoscono come si svolgerà questa storia, ma sanno chi sono. Non è come Baby Yoda. [Ride] Non stiamo rivelando qualcosa di significativo come quello. E penso che sia importante per questa storia". Così puntualizza per poi proseguire: "Ne abbiamo discusso molto ma abbiamo preso le decisioni in modo piuttosto veloce prima del Celebration (la convention D23 della Disney che si è svolta questa estate). I fan lo vorranno di sicuro, abbiamo pensato, perché stavolta è necessario essere più aperti di quanto lo fossimo normalmente perché qui non c'è qualcosa da tenere nascosta. Anzi stavolta in realtà c'è qualcosa che intrigherà tutti quanti e lasceremo che possano specularci nelle loro conversazioni".

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

E in effetti le teorie sul ritorno dell'Imperatore Palpatine, dopo la sua morte ne Il ritorno dello Jedi, e sul presunto passaggio di Rey al Lato Oscuro hanno riempito forum e bacheche per settimane nel tentativo di capire che cosa avesse in serbo l'ultimo capitolo di una saga così tanto amata. Tra appena otto giorni sapremo quante di queste teorie hanno un fondamento o meno.