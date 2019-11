Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un video speciale celebra la magia della saga

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà il culmine e la chiusura di una saga iniziata più di quarant'anni fa. Per celebrare l'occasione la LucasFilm ha rilasciato un video celebrativo di forte impatto emotivo in cui immagini del passato, dietro le quinte e anticipazioni servono a capire l'impatto sociale e culturale dell'epopea nata dalla fantasia di George Lucas.

Nella clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker viene rivelato ad esempio che Lin-Manuel Miranda, che ha contribuito alle musiche di Star Wars: Il risveglio della Forza, avrà una parte, ma non solo, perché sono presenti parti di Balle Spaziali, I Griffin, I Muppets e una serie di discorsi dei vari presidenti degli Stati Uniti in cui viene citato Star Wars, come Ronald Reagan e Barack Obama. Inutile dire che le aspettative tra i fan sono altissime, alimentate dal successo di The Mandalorian di questi giorni.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

J.J. Abrams ammette che "I finali sono la cosa che mi spaventa di più. Si tratta di portare a termine questa cosa in modo emotivo e significativo e anche soddisfacente in termini di risposta a [quante più] domande possibili. Quindi, se tra anni qualcuno guarderà questi film, tutti e nove, vedrà una storia che sarà la più coerente possibile". Vedremo come andrà a finire. Ormai manca poco al debutto nelle sale il prossimo 18 dicembre.