Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nel nuovo video c'è un errore legato a Kylo Ren!

L'ultimo video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un errore, come hanno notato molti fan "occhio di falco". Nulla di grave, nulla che spoileri avvenimenti importanti o cambi di schieramento, ma comunque un errore che è sfuggito al team di quel puntiglioso di J.J. Abrams.

Andiamo subito al sodo: dove si trova? Il video speciale mostrato al D23 Expo contiene un duello tra Rey e Kylo Ren. Ebbene, l'errore sta proprio nella breve sequenza di combattimento. Guardando attentamente, infatti, si può notare come il mantello di Kylo Ren non venga riflesso nella pozza d'acqua sottostante, al contrario di quello che naturalmente succede con il suo corpo. Una magia? Un'illusione ottica? No, solo un errore di CGI un po' grossolano, che testimonia evidentemente il fatto che il mantello in questione non era in effetti indossato da Adam Driver durante la scena, ma solo riprodotto con effetti speciali. Nulla, naturalmente, che non sia recuperabile con gli ultimi ritocchi al film prima della sua uscita in sala, prevista per il 18 dicembre 2019.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

