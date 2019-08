Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Rey passerà al Lato Oscuro?

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nuovo footage mostrato al D23 ha alimentato una teoria di cui già si parlava: Rey passerà al Lato Oscuro?

Sul destino di Rey: al termine del video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che ripercorre tutta la storia della saga prima di mostrare immagini di Star Wars 9, vediamo infatti la ragazza vestita di nero e armata con una spada laser rossa a doppia lama, colore tradizionalmente associato ai Sith. La domanda è quindi: Rey passa al Lato Oscuro? Teoria supportata, a detta di alcuni, dalla voce che si sente subito prima, appartenente al redivivo (?) Imperatore Palpatine: "La fine del tuo viaggio si sta avvicinando."

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una scena del footage mostrato al D23

Già ai tempi di Star Wars: Gli ultimi Jedi si era ipotizzato che Rey si facesse tentare dal Lato Oscuro nell'episodio successivo, e che Ben Solo/Kylo Ren dovesse redimersi per sconfiggerla. Difficilmente andrà veramente così, principalmente perché una rivelazione simile non apparirebbe mai nei materiali promozionali se non fosse per depistarci (lo stesso dicasi per il ritorno di Palpatine, che sulla base di quanto visto non sarà impostato come un colpo di scena). Più probabile che Rey e Ben portino a compimento quanto affermato da Luke Skywalker: niente più Jedi né Sith, ma solo la Forza, senza i due "lati" che ne decretano l'uso con fare autoritario.

E per farlo sarà necessario sconfiggere Palpatine, la cui presenza molto probabilmente è simile a quella di Darth Bane nelle serie animate: i Sith non sono in grado di diventare fantasmi della Forza dopo la morte, ma possono manifestarsi nel luogo in cui sono morti e/o sepolti (e sappiamo già che le rovine della Morte Nera avranno un ruolo nel film). In ogni caso, l'immagine di Rey in versione "cattiva" ha chiaramente fatto il suo dovere, e manterrà vive le discussioni tra i fan fino a dicembre, quando Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà nelle sale e chiuderà definitivamente il filone principale della saga.