Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la versione digitale disponibile negli USA

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

Per combattere il tedio da Coronavirus, la Disney ha rilasciato già adesso la versione digitale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in attesa dell'uscita del DVD e del Blu-ray. Al momento, almeno per quanto riguarda il mercato americano, il film è disponibile - solo per l'acquisto, niente noleggio - su piattaforme come iTunes e FandangoNow. L'edizione home video dovrebbe uscire nel mese di aprile, e durante l'estate il film arriverà anche su Disney+, che ha annunciato ieri la disponibilità sul servizio di Frozen II, tre mesi prima del previsto. Un modo come un altro di superare il tedio da quarantena (che presumibilmente sarà imposta negli Stati Uniti a breve).

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un fotogramma dal primo teaser

Questa è un'altra tappa nel percorso abbastanza fortunato di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, film che, al netto di reazioni contrastanti da parte di stampa e fan, ha incassato più di un miliardo di dollari al box office mondiale (quarto lungometraggio su cinque del nuovo corso del franchise a superare tale traguardo), e ha anche ottenuto tre nomination all'Oscar (tra cui quella per la colonna sonora di John Williams, che con la sua nona partitura si è congedato definitivamente dalla saga stellare ideata da George Lucas).

L'Episodio IX ha segnato la fine della Skywalker Saga, e i prossimi film, per ora confermati a partire dal 2022, racconteranno storie nuove ambientate nella galassia lontana lontana. Il mese scorso Variety ha riportato che un nuovo lungometraggio, a cura di J.D. Dillard e Matt Owens, sarebbe in lavorazione, senza ulteriori dettagli sulla natura del progetto. È inoltre ancora ufficialmente prevista una trilogia scritta da Rian Johnson, già autore di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ed è in cantiere anche un film prodotto da Kevin Feige, già coinvolto nella famiglia Disney in quanto supervisore creativo del Marvel Cinematic Universe. La premessa e il regista del prossimo film in uscita dovevano essere annunciati a gennaio, ma per ora non ci sono dettagli al riguardo.