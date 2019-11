Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, vedremo Luke da giovane?

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Una nuova teoria sul ruolo di Luke Skywalker in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sta circolando tra i fan del franchise. Sappiamo già, tramite i due trailer ufficiali e la conferma dello stesso Mark Hamill, che Luke apparirà come fantasma della Forza, ma c'è anche la possibilità che il personaggio appaia in forma fisica.

Precedentemente un utente di Reddit aveva parlato di un flashback dove avremmo visto Luke che addestrava Leia, poco dopo la sconfitta definitiva dell'Impero. La CGI sarebbe stata usata per ringiovanire digitalmente Mark Hamill e Carrie Fisher, ma si presume che tale scena, ammesso che esistesse, sia stata tagliata in seguito alla morte dell'attrice, che apparirà in Star Wars 9 solo tramite materiale inedito proveniente dagli altri due film della terza trilogia.

Ora però è emersa una nuova teoria, in base alla quale potremmo comunque vedere il giovane Luke. Questa ipotesi si basa sul fatto che Mark Hamill si sia fatto la barba nel periodo in cui si girava Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e che le foto del suo nuovo look siano finite sulla pagina Instagram della truccatrice e parrucchiera Flora Moody, che ha lavorato agli Episodi VIII e IX. Questo suggerisce che Hamill possa aver rimosso la peluria facciale per un ringiovanimento digitale che replicherebbe le sue fattezze ai tempi della prima trilogia. Ma quale sarebbe il suo ruolo nel passato, essendo stata rimossa la fantomatica scena dell'addestramento con la sorella? Ebbene, la nuova ipotesi dei fan si ricollega alla vecchia teoria in base alla quale Luke sarebbe il padre di Rey. Uno Skywalker ringiovanito potrebbe quindi fare capolino in un flashback legato alle origini della ragazza e al suo abbandono sul pianeta Jakku, nonostante sia stato ribadito che J.J. Abrams non intende modificare nulla di quello che Rian Johnson ha fatto in Star Wars: Gli ultimi Jedi.