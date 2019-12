Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, svelato il cameo di Kevin Smith!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, BB-8 e il nuovo droide

Kevin Smith, regista cult e fan di vecchia data del franchise di Star Wars, che ha spesso omaggiato nei propri film, ha svelato su Facebook il suo cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, attualmente nelle sale e in testa al box office mondiale. Il cineasta, che aveva precedentemente alluso alla sua apparizione nel capitolo finale della Skywalker Saga, ha affermato che la sua presenza è dovuta a una promessa fattagli da J.J. Abrams: quando Smith ha avuto un infarto quasi fatale lo scorso anno, il collega e amico gli ha scritto dicendo "Se sopravvivi, ti farò recitare nell'Episodio IX". Qualche mese dopo l'autore di Clerks gli ha mandato una mail con il testo "Sono vivo. L'offerta è ancora valida?".

Stando a quanto riportato su Facebook, Kevin Smith ha passato alcuni giorni sul set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a Pinewood, celebre stabilimento londinese, e dopo aver osservato J.J. Abrams ha poi avuto l'opportunità di apparire sullo schermo. Per l'esattezza, il suo cameo è nella sequenza ambientata a Kijimi, nei panni di uno dei passanti (quello di fianco al Cyborg) che si vedono mentre Poe Dameron sta cercando di evitare l'attenzione degli Stormtrooper.

Non è la prima volta che Smith appare in un film del franchise: già nel 2015, sempre grazie ad Abrams, aveva prestato la voce a uno dei soldati del Primo Ordine in Star Wars: Il risveglio della forza. Il cineasta ha concluso il suo messaggio su Facebook con un aneddoto personale sulla sua amicizia con Abrams: "Mi hai fatto sentire in un modo che non mi capitava da tempo, da quando collezionavo action figures nel 1983 e mi lasciasti venire a casa tua per giocare a Star Wars con te." Lo stesso Abrams appare nel film come doppiatore del droide D-O, e tra gli altri camei notevoli ci sono quelli del co-sceneggiatore Chris Terrio e del compositore John Williams.