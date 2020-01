Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo scioccante finale alternativo svelato da un membro del cast

Il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso molto i fan della saga e ora, dopo più di un mese dall'uscita del film, è trapelato un finale alternativo scioccante svelato da un componente del cast.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridely in uno scatto del film

A quanto pare, infatti, come rivelato da Juan Bautista, attore che interpretava uno dei Cavalieri di Kylo Ren, a Popcorn Talk sarebbe stato girato un finale alternativo, poi tagliato dal montaggio definitivo del film. Ricordiamo che, il finale visto al cinema vede la morte di Kylo Ren, dopo la battaglia con Palpatine, e Rey dopo aver scoperto le sue vere origini si reca su Tatooine e decide di prendere il nome di Skywalker. In questo finale alternativo, invece, Rey muore e Kylo Ren è l'unico a rimanere in vita, è lui a decidere di prendere poi il nome di Skywalker, visto che nelle sue vene scorre davvero il sangue dei Jedi.

Star Wars: perché il futuro della saga appare sempre più cupo

Non è facile dire se questo finale sarebbe stato più popolare di quello scelto, ma sicuramente per molti fan sarà scioccante sapere di quest'alternativa. Sicuramente, il fatto che Kylo Ren avrebbe passato il resto della sua vita a redimersi per i suoi errori sarebbe potuto piacere a molti, ma la morte di Rey non sarebbe stata apprezzata da altri.

La scelta più popolare, probabilmente, sarebbe stata quella di lasciare entrambi in vita, in modo da avere un futuro insieme e risollevare il destino dei Jedi nella Galassia. Purtroppo non è stato così quindi, che piaccia o no ai fan sfegatati, la saga di Star Wars si è conclusa così e nessuno potrà cambiare le sorti dei personaggi.